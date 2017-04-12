В субботу, 15 апреля, завершится голосование за работы конкурса социальной рекламы Первого городского фестиваля «ВМЕСТЕ СДЕЛАЕМ ИЖЕВСК ЛУЧШЕ»-2017.
Фестиваль проводится по инициативе главы города Юрия Тюрина, а проголосовать за понравившиеся работы можно на официальном сайте столицы Удмуртии izh.ru.
Сейчас на конкурс подано 292 заявки, в числе авторов работ есть как профессиональные рекламные компании, так и вузы, трудовые коллективы, школы и детские сады. Темы тоже разные - «Благоустройство», «Здоровый образ жизни», «Доброжелательные отношения в городе».
Лучшие работы будут размещены в средствах массовой информации, использоваться при оформлении города. Итоги подведут до 30 апреля.
Комментарии
Написать комментарий
Можно войти через аккаунт Удмуртской правды или соц. сети
Если вы не зарегистрированы на нашем сайте и у вас нет профиля в соц. сетях, зарегистрируйтесь , это займёт пару секунд, после чего вы сможете оставить комментарий.