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Идет голосование за работы конкурса социальной рекламы

12 апреля
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0 image 22932 1 Идет голосование за работы конкурса социальной рекламы

В субботу, 15 апреля, завершится голосование за работы конкурса социальной рекламы Первого городского фестиваля «ВМЕСТЕ СДЕЛАЕМ ИЖЕВСК ЛУЧШЕ»-2017.

Фестиваль проводится по инициативе главы города Юрия Тюрина, а проголосовать за понравившиеся работы можно на официальном сайте столицы Удмуртии izh.ru.

Сейчас на конкурс подано 292 заявки, в числе авторов работ есть как профессиональные рекламные компании, так и вузы, трудовые коллективы, школы и детские сады. Темы тоже разные - «Благоустройство», «Здоровый образ жизни», «Доброжелательные отношения в городе».

Лучшие работы будут размещены в средствах массовой информации, использоваться при оформлении города. Итоги подведут до 30 апреля.

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