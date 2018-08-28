Успешные инициативы
Александр Свинин привёл примеры инициатив, успешно реализованных правительством. В частности, для Администрации Главы и Правительства Удмуртской Республики пилотным проектом стало внедрение специальной информационной системы для автоматизации заказа служебного авто. Результатом реализации проекта стала экономия расходов на топливо до 1 миллиона рублей. Другой положительный пример – внедрение безбумажного документооборота, что позволит сократить время работы с документами, ускорить процесс их утверждения и поиска, сэкономить до 40 миллионов рублей в год.
Власти Удмуртской Республики также рассчитывают сэкономить бюджетные средства за счёт передачи функций бухгалтерии подведомственных учреждений на аутсорсинг с 1 марта 2019 года. Речь идёт о передаче внешнему подрядчику несвойственных для государственных учреждений функций, таких как бухгалтерия и кадровое делопроизводство.
По словам Александра Свинина, в настоящее время пилотный проект действует в четырёх учреждениях, ожидается, что его внедрение позволит сэкономить 1 миллион рублей в год.
– Всего в республике более 380 подведомственных учреждений, поэтому мы ожидаем, что промышленное внедрение проекта может дать экономию бюджета до 100 миллионов рублей, – сказал Александр Свинин.
Первый вице–премьер подчеркнул, что при внедрении новой системы большое внимание уделят поддержке инициатив, рационализаторских предложений сотрудников:
– С сегодняшнего дня от любого сотрудника, независимо от занимаемой должности, мы будем принимать два вида рационализаторских предложений. Первый вид – инициативы, которые дают прямую экономию любых ресурсов бюджета республики. Второй вид – это инициативы, которые качественно влияют на реализацию того или иного проекта, существенно улучшают качество жизни граждан. За каждую из инициатив, которые правительство возьмёт в работу, автору идеи будет назначено материальное вознаграждение.
Любой желающий может предложить свою идею, инициативу в свободной форме, отправив сообщение на электронный адрес IDEA@UDMURT.RU. Один раз в месяц они будут рассматриваться. Кроме того, принимаются предложения от граждан по электронному адресу POCHTA@UDMURT.RU».
Благодарность за эффект
Александр Свинин рассказал также о поступивших ранее предложениях жителей Удмуртии, которые дали существенный экономический эффект. Так, во время недавней рабочей поездки Александра Бречалова в Можгу на встрече с активом города директор Можгинского детского дома Татьяна Грачёва изложила Александру Бречалову идею о целесообразности закупки для детских домов республики вместо автобусов ПАЗ микроавтобусов «Газель». По её подсчётам, экономия на топливе – более чем в два раза. Кроме того, Татьяна Михайловна сообщила, что при проведении ремонтных работ удалось сэкономить более 900 тысяч рублей бюджетных средств.
Автору одного из первых рацпредложений Глава Удмуртии вручил Благодарственное письмо и цветы лично.
– Это единичный случай, когда происходит экономия бюджетных средств. Обычно всегда не хватает – не вошли в смету, дополнительные работы и так далее... Татьяна Михайловна попросила эти деньги оставить на нужды детского дома. Я категорически поддерживаю. Это та самая мотивация, – сказал Александр Бречалов.
Глава республики поручил министру финансов Станиславу Евдокимову довести эти средства в установленном порядке на имеющиеся нужды детского дома.
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