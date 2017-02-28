Идея провести уникальный исторический эксперимент на севере Удмуртии в конце февраля объединила и сплотила несколько десятков неравнодушных людей, которые в повседневной жизни занимаются совершенно разными делами. Это и научные сотрудники, и археологи, студенты и бизнесмены, и просто люди, кому интересна история своих предков.
Организатором необычного мероприятия выступил Центр культуры и туризма Глазовского района при поддержке благотворительного фонда Тимченко, Удмуртского института истории, языка и литературы Уральского отделения Российской академии наук и энтузиастов из Ижевска и Глазова.
Проверить на практике
Эксперимент под названием «Сигнальные костры Дондыдора» заключался в том, чтобы проверить на практике теорию сигнальной связи между крупнейшими археологическими городищами тысячелетней давности. 24 февраля на семи городищах чепецкой археологической культуры примерно в одно и то же время зажглись сигнальные костры. Эксперимент растянулся на 44 километра, захватив три северных района Удмуртии: Ярский, Глазовский и Балезинский.
По условиям эксперимента дым с Учкакара (д.Озерки в Ярском районе) должны были увидеть в районе деревни Гордъяр Глазовского района. Следующий сигнальный костер развели в Печешуре (здесь археологами был найден Печешурский могильник, предположительно, там было городище, но пока его не обнаружили), и этот огонь должны были заметить на Эбгакаре (д.Усть Пышкец, Глазовский район).
Эбгакарский сигнал должны были увидеть в Утемкаре (д. Богатырка, Глазовский район), огонь с этого городища должен быть виден в Кардаче (гора Солдырь, г. Глазов), а далее эстафету принимали в Гурьякаре (Балезинский район).
Но это в теории. На практике оказалось не все так просто.
Научный сотрудник отдела археологических исследований ООО «Центр реставрации и сохранения памятников», государственный эксперт Андрей Кириллов, принимавший участие в эксперименте, отмечает:
– Дым с городища Учкакар не зафиксировали, так как ветер не давал подняться дыму, прибивая его к земле и загоняя в овраг. Да и вряд ли сигнальное место располагалось на или около самого городища - вероятнее всего, оно было как раз на гряде. Дым костра, разведенного в районе деревни Гордъяр (Жабинские селища), был виден, но неуверенно в прогалах леса. Дым на гряде около Усть-Пышкеца фиксировался великолепно. Предварительно можно сделать ряд выводов: если система сигнальных костров или дымов существовала, то они располагались на верховьях грядах, а не на городищах или селищах. В ветреную, туманную погоду эффективность подобной системы резко падает. Необходимо продумывать и моделировать систему организации самих сигнальных костров.
Добыча живого огня
После зажигания костров большинство участников эксперимента отправились в деревню Адам - на место Дондыкарского городища, где в 2018 году должен появиться культурно-туристический парк «ДондыДор». На месте будущего финно-угорского городища завершающим аккордом исторического мероприятия стало проведение ритуала по добыче живого огня. По этому случаю был сооружен специальный станок для розжига.
Сюда прибыла и делегация почетных гостей, принимавшая участие в эксперименте на городище Гурьякар, расположенного в Балезинском районе, - депутат Госдумы РФ Алексей Загребин, замминистра культуры и туризма УР Денис Утробин, руководитель Агентства по государственной охране объектов культурного наследия УР Юрий Перевозчиков, врио директора Удмуртского института истории, языка и литературы УрО РАН Александр Егоров, глава Глазовского района Вячеслав Сабреков.
Депутат Государственной Думы РФ Алексей Загребин обратился к присутствующим с приветственным словом, а потом наравне с другими мужчинами помогал добывать живой огонь. Считалось, что огонь, добытый трением, имеет живительную силу. Этим огнем зажигались печи в домах, люди верили, что он очищает жилища.
Завершилось мероприятие проведением круглого стола на тему развития культурно-туристического парка «ДондыДор». Евгений Баженов, директор Центра культуры и туризма Глазовского района, рассказал гостям о том, как продвигается реализация проекта по строительству средневекового городища.
– Сегодня мы позиционируем глазовскую землю как легендарную родину удмуртского народа, мы не говорим, что это истинная прародина, мы говорим о легендах. Право на это дают нам городища, которые располагаются на территории Глазовского района.
Презентуя проект, Евгений Баженов отметил, что на реализацию грантового проекта у Глазовского района есть два года. Строительство предполагается начать в этом году. За это время будет создан фрагмент средневекового финно-угорского городища, чтобы наглядно показать, как проживали наши предки. В нем будут дом князя Донды, дозорная башня, часть кузницы, хозяйственные постройки и главные ворота. Организаторы проекта надеются, что им удастся реконструировать мировоззрение средневекового человека посредством создания подобных артобъектов и малых форм.
Планируется, что культурно-туристический парк привлечет туристов не только из Удмуртии, но и из других регионов России, а также прибалтийских стран, которые захотят взглянуть на истоки своей национальной самобытности.
Отдельное спасибо
Отдельное спасибо организаторы мероприятия говорят обществу снегоходчиков. Эмпирическая часть эксперимента полностью легла на плечи энтузиастов из этого общества. Не жалея ни времени, ни средств, бравые ребята на снегоходах взяли на себя все разведывательные работы - утаптывали снег на городищах, прокладывали тропинки к будущим кострищам, подвозили дрова.
Организаторы благодарят и представителей общества внедорожников города Глазова. Огонь на одном из городищ - Утемкар - зажегся благодаря их помощи.
На территории будущего средневекового городища были организованы и народные катания на снегоходах. Это стало возможным благодаря поддержке салона «Ямаха-Центр Ижевск».
Эксперимент эксперимента
Подводя итоги, директор Центра культуры и туризма Глазовского района Евгений Баженов признал, что не все прошло так, как хотелось, но если бы не всеобщая поддержка, то ничего бы не получилось.
– Прошедшее мероприятие было своего рода экспериментом эксперимента. Мероприятие изначально задумывалось на летний период, и основным автором проекта, который изначально назывался «Огненное кольцо Донды», была Лариса Феликсовна Князева. Она писала проектную заявку, и за это ей большое спасибо. Об авторстве самой идеи разжигания сигнальных костров говорить ничего не буду: не поверите, сколько людей «болели» этой идеей, - отметил Евгений Баженов.
Сам факт, что мероприятием заинтересовались высокопоставленные чиновники и государственные лица, дает надежду на то, что грандиозный проект, реализуемый в Глазовском районе, будет развиваться.
Легенда о городище
Когда-то на горе Солдырь поселился богатырь Донды с сыновьями, которых звали Идна, Гурья, Весья и Зуй. Когда они выросли и женились, тесно стало богатырям жить вместе. Донды с младшими сыновьями основали новые поселения, а Идна остался на Солдырской горе. Эти могучие богатыри могли запросто вытянуть пригорок кверху до величины горы, во время ссор перебрасывались бревнами или чугунными гирями.
В настоящее время Дондыкарское городище является археологическим памятником федерального значения и относится к чепецкой археологической культуре. Находится в Глазовском районе Удмуртии, в верховьях правого притока реки Чепцы, 14 км севернее Глазова и в 1 км к северо-востоку от деревни Дондыкар.
В тему
Напомним, проект, созданный Центром культуры и туризма Глазовского района, победил на всероссийском конкурсе «Культурная мозаика: партнерская сеть» и получил грант благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко. Всего на конкурс было подано 40 заявок, эксперты отобрали 20 лучших работ. Из предложенных в Приволжском федеральном округе проектов отбор прошли только 6, и среди них - культурно-туристический парк «ДондыДор».
ЦИТАТА
Депутат Госдумы РФ Алексей Загребин:
– Здесь, на чепецких городищах, зарождалась наша цивилизация, здесь жили наши предки. Зажигая костры, мы вспоминаем тех, кто жил перед нами. Эти костры говорили о том, что если кому-то плохо - к ним придет помощь, и сегодня мы говорим так же: кому нужна помощь - помощь придет, потому что мы, люди разной веры и национальностей, живем вместе.
Сегодня мы не будем говорить такие модные слова, как инвестиция и инновация, самое главное, мы обсудим, как нам прожить и преумножить богатства нашей земли. Когда есть традиции - есть на чем строить. Давайте строить вместе!
Фото: vk.com/centre_kit
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