Самым важным и великим христианским праздником является Светлое Воскресение Христово – Святая Пасха
Пасха отмечается в первый воскресный день после весеннего полнолуния. В этом году она приходится на 16 апреля. Каждую весну Пасху отмечают миллионы православных людей во всем мире – они поздравляют друг друга, посещают праздничные службы в храмах, готовят праздничную снедь.
Библейское предание
Последняя неделя перед Пасхой называется Страстная. Особенное значение имеют последние три дня перед Пасхой.
В Страстной четверг церковь вспоминает Тайную вечерю, когда Иисус Христос установил таинство причащения. Прощаясь с апостолами, он преломил хлеб и, раздавая ученикам, сказал: ешьте, это тело мое. Взял чашу с вином и подал им: пейте, это моя кровь.
В Страстную пятницу верующие вспоминают о распятии и мученической смерти Иисуса. Это единственный день в году, когда в церквях не звонят в колокола.
Слово «Пасха» в переводе означает перерождение и символизирует победу жизни над смертью. В этот праздник христиане отмечают Воскресение Иисуса Христа. Он был распят на кресте, а затем похоронен в пещере. На следующий день, когда жены-мироносицы пришли в эту пещеру, они не обнаружили тело убитого, и в тот же миг перед ними появился ангел, который сказал, что учитель воскрес.
Как говорится в Библии, вскоре после этого Христос явился своим ученикам. Когда один из них по имени Фома усомнился в том, что все это происходит на самом деле, Иисус предложил ему вложить пальцы в раны на его теле. После этого Фома окончательно поверил в то, что их учитель действительно воскрес. Согласно преданию в течение 40 дней Христос являлся не только своим ученикам, но и простым людям, а на 40-й день он вознесся на небо, благословив своих учеников.
Благодатный огонь
Уже долгие века из года в год, накануне Пасхи, в Великую субботу (это последний день Великого поста), в Иерусалиме, в храме Гроба Господня на месте погребения и воскресения Иисуса Христа – в Кувуклии, происходит чудесное явление Благодатного огня. Сотни тысяч паломников устремляются сюда. Патриарх Иерусалимской Православной Церкви вместе со множеством священников совершает крестный ход, обходит храм с хоругвями три раза и останавливается. При этом воцаряется полнейшая тишина. С Патриарха снимают все облачение, его с головы до ног ощупывают турки-кавасы – нет ли чего воспламеняющегося. Затем он входит в Кувуклию. Тоненьким зигзагом, как молния, появляется свет сверху вниз и моментально – на Гробе Господнем, где разложена вата, которая и загорается от этого огня.
Патриарх зажигает пучки свечей и передает в особые окошечки-отверстия. И вот вся церковь дрожит от восторженных криков и ликования. В первые 10–15 минут огонь совершенно не обжигает. Люди умываются в нем, водят по лицу, волосам, бороде, и ничто не загорается. В это время ощущается всеми великая благодать Божия – радость, счастье, непередаваемые чувства.
В последние годы Благодатный огонь привозят в Москву, а оттуда – в Ижевск и в другие города Удмуртии.
Советы матушки Глафиры
Настоятельница Ризоположенского монастыря в селе Люк Завьяловского района игуменья Глафира подчеркивает, что Страстная неделя Пасхи, которая идет сейчас, это – не только пост, но и сопереживание страданиям Иисуса Христа. Для этого она советует перечитывать те отрывки из всех четырех Евангелий, в которых подробно рассказывается о том, что происходило в каждый день Страстной недели.
Если верующему позволяет здоровье, то следует прийти на ночную пасхальную службу и причаститься. Она начинается во всех храмах в 11 вечера, и тогда же священники принимают исповедь.
После полуночи все собравшиеся выходят на улицу в Крестном ходе и собираются у дверей храма, где в первый раз звучит пасхальный гимн «Христос воскресе из мертвых».
По окончании праздничной службы в храме начинается причастие, когда можно и освятить куличи, яйца и пасху. Те, кто придет в церковь поутру, смогут освятить пасхальные лакомства после утренней службы.
На Пасху принято приходить в белых или ярко-красных платках и светлой одежде. В этот день православные христосуются – целуются, и не обязательно в губы, можно в плечо. Не мешает принести с собой свежие цветы и украсить ими церковь.
–Точно так же, как и в остальных церквях, проходит Пасха в нашей монастырской Ризоположенской церкви в селе Люк. Только службы у нас длинные, - добавляет игуменья.
Во второй вторник после Пасхи на Радуницу следует поминать умерших. В последнее время, когда на многих кладбищах появились часовни, на поминки люди стали приходить именно туда.
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