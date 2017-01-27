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И смех, и слезы, и любовь

26 января
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Героями рассказов балезинской писательницы Надежды Главатских становятся жители ее малой родины.

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– Будет время, прочти, я недавно очередной сборник рассказов выпустила, – протянула мне на днях книжицу с юмористическими рассказами давняя знакомая Надежда Николаевна Главатских.

Вечером, сев за чтение книги, я получила огромное удовольствие. Насколько живо и интересно описаны герои рассказов и события…

Надежда родилась и выросла в деревне Истишур Балезинского района. Как и многие малые деревни, Истишур попал в разряд неперспективных, жители были вынуждены покинуть родные места. Теперь только тополя да в ряд стоящие черемухи напоминают, что здесь когда-то кипела жизнь.

– До сих пор не могу успокоиться, что нет больше нашего Истишура. Ах, какая красивая была наша деревня, располагалась прямо у леса. В логах много родников, и сегодня они радуют путника своей чистой студеной водой. В огороде у каждого росли калина, черемуха, рябина. Какой трудолюбивый, мастеровой народ там жил. Наши предки славились на всю округу умением изготавливать кадки, их они продавали и на сторону: возили в Балезино, Глазов. По всем позициям занимали передовые места и в советские времена. Истишурцы были первыми и в посевную, и в уборочную кампании, получали хорошие урожаи. В такой небольшой деревне было много механизаторов, которые пользовались уважением во всей округе. Среди них – орденоносец Юрий Александрович Мальшаков, он отмечен орденом «Знак Почета», – вспоминает моя собеседница. - Живя рядом с такими достойными людьми, стыдно быть лентяйкой и «плохишом». Рядом со взрослыми в каникулы трудилась и детвора. Мы тоже серьезно относились к работе, помогали на ферме, на заготовке сена. Бывало, пока стог не поставят, никто домой не уходил: кто знает, какая завтра будет погода, дождь пойдет – и вся работа насмарку. И как бы ни уставали женщины, всегда с работы шли с песнями…

Об односельчанах-истишурцах Надежда Главатских может рассказывать часами, каждого так опишет, что невозможно сдержать эмоции: слушая ее, и смеешься, и плачешь.

– Сколько горя пришлось испытать моим землякам в годы Великой Отечественной войны. Чтобы увековечить память о тех, кто отдал свою жизнь за наше Отечество, выпустила книгу «Тодамы ваёмы котькудзэ» («Вспомним всех поименно»). Ее презентация состоялась в Пыбьинском доме культуры, многие в зале не сдерживали слез. Я сама всегда плачу, вспоминая о дедушке, погибшем на фронте. Ему ведь давали бронь, а он, оставив своих детей с мачехой (жена умерла), ушел воевать. Прожил всего 34 года. Обидно, что даже не успел сфотографироваться, нет ни одной его фотографии. Мы в Трубашуре организовали 9 мая «Бессмертный полк». Я написала его имя на ватмане и гордо несла в строю этот плакат, - рассказывает Надежда Николаевна.

– А как вы оказались в Трубашуре?

– Замуж вышла за трубашурского парня. Наши деревни-то совсем рядом. Трубашур от Истишура отделяют всего шесть километров. Затоскую по родным местам, сажусь на велосипед и приезжаю в Истишур. Поброжу по своей малой родине, поговорю с деревьями, родником, и сердце успокаивается. Вспоминаю своих односельчан, родителей. Часто разговариваю с бабушкой. Она у нас была боевая, все умела делать своими руками, хорошо стряпала, шила. Семь классов закончила, в те годы (она 1907 года рождения), пожалуй, можно было приравнять к университетскому образованию. К ней многие приходили за советом, поговорить по душам.

Спустя годы Надежда часто задумывается, а как бы сложилась ее жизнь, кем бы работала, останься она в родном районе. Впрочем, на свою судьбу не жалуется.

– По профессии я бухгалтер, работала бригадиром полеводства, принимала работу механизаторов. Мне это было в радость, люблю природу, запах пашни, аромат полевых цветов.

Своим собеседницам я часто задаю вопрос: считаешь ли ты себя счастливой женщиной? И очень приятно слышать утвердительный ответ. Надежда Николаевна состоялась не только как творческая личность, но и как жена и мать. С мужем вырастили двух дочерей, обе закончили филологический факультет. Глядишь, творческую стезю выберут и внуки, их у Главатских уже трое.

Как любая женщина, Надежда Николаевна любит готовить, баловать родных и друзей перепечами, табанями и шанежками, весь ее погреб забит овощами и различными заготовками.

– Когда дети учились в вузе, приходилось каждый раз (с расчётом, чтобы могли угостить и своих друзей) отправлять им домашние заготовки, на стипендию в городе трудно жить, а теперь и остановить свое «мини-производство» не могу, - смеется Надежда. – Запас карман не тянет. Кто бы ни пришел в дом, всегда есть что на стол поставить. Дочери уже не живут рядом, одна в Игре, другая в Можге. У обеих свои семьи, но очень любят приезжать к родителям. И первым делом просят маму прочитать новые рассказы.

13 января на районном мероприятии «Удмурт кенеш», в торжественной обстановке Надежде Николаевне Главатских вручили Почётную Грамоту Удмуртской Республики.

Как рождаются строчки

Начав писать зарисовки, стихи и рассказы еще в школьные годы, моя героиня несколько лет вообще не бралась за перо. Но талант зарыть невозможно, он рано или поздно дает о себе знать, вырывается наружу. Пишет Надежда на удмуртском языке. Свои произведения также публикует в газетах «Удмурт дунне» и «Иднакар». Выпустила четыре сборника: «Дэмен» (Вместе»), «Улон берга» («Жизнь крутится»), «Тодамы ваёме котькудзэ». («Вспомним всех поимённо»), «Лушкем уж» («Тайное дело»).

– У меня огромное желание издать сборник со старинными песнями, - говорит Надежда.- Езжу по деревням, записываю их у бабушек, чтобы оставить народные песни для потомков. В этом начинании мне помогают библиотекари поселка Октябрьский. Писательницу беспокоит буквально все, ей до всего есть дело. Она постоянно в гуще событий, проводит множество творческих встреч с разными категориями населения, частый гость в сельских домах культуры, школах и садиках. Ее приглашают и в Трубашурский профилакторий, где отдыхают пенсионеры не только из Удмуртии, но и из других регионов.

– Надежда, кто ваш первый слушатель?

– Конечно же, муж Владимир. Первым делом читаю ему, он дает дельные советы. Некоторые зарисовки рождаются из его рассказов. Сейчас мы оба на пенсии, а раньше Володя был водителем автобуса. Пассажиры и коллеги рассказывали ему интересные случаи из жизни, он мне их обязательно пересказывал.

Невозможно оставаться равнодушным к ее произведениям, потому что все они взяты из жизни, реалистичны. В каждом герое рассказа – черты характера рядом живущих людей.

Аэлита КНЯЗЕВА

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