Во время празднования Всероссийского дня фермера состоялся круглый стол, на котором его участники обсудили насущные проблемы фермерского движения.
– Мы научились производить, растить, выращивать свою продукцию. Пришло время выходить на крупные торговые сети, чтобы продукция наших фермеров была в них достойно представлена, - так определил суть разговора председатель Некоммерческого партнерства крестьянских (фермерских) хозяйств, кооперативов и личных подворий Удмуртии Михаил Лебедев. - И для этого мы сейчас вырабатываем механизм создания потребительского кооператива, где была бы возможность объединить различные виды переработки продукции животноводства, пчеловодства, растениеводства, где под одной крышей можно было бы перерабатывать от пяти до семи наименований сельскохозяйственной продукции, вплоть до овощей и фруктов. С этой точки она уходила бы в торговые сети. Это позволило бы получить дополнительный заработок фермерам, дало толчок для развития хозяйств, в целом для развития сельских территорий, благосостояния наших жителей. Мы уже поняли, что хватит отдавать нашу продукцию посредникам, «перекупам», которые, не делая особых затрат, живут зачастую лучше, чем фермеры.
Забойная тема
Острым был разговор, в частности, и о запрете подворного забоя скота и птицы, частых проверок надзорных органов, что, по мнению участников круглого стола, негативно сказывается на развитии фермерских хозяйств и особенно личных подворий.
По мнению же сотрудников Россельхознадзора, подворный забой не может отвечать всем требованиям безопасности, поскольку там не производится дезинфекция, не известно, кто производит забой. Выход, по мнению инспекторов, в строительстве забойных пунктов в каждом районе. На это, впрочем, возразил фермер из Балезинского района. Там есть забойный пункт, но до него, скажем, от села Сергино 80 километров, что делает полностью невыгодным его услуги. Есть выход в кооперации, о которой настойчиво говорил Михаил Лебедев, предлагая строить модульные забойные пункты, которые не требовали бы излишней траты времени и средств на проектные и изыскательские работы, поскольку они типовые.
По мнению председателя постоянной комиссии Госсовета по агропромышленному комплексу, земельным отношениям, природопользованию и охране окружающей среды Владимира Варламова, подворный забой надо возвращать.
– На сегодня так или иначе подворный забой существует, - пояснил свою позицию Владимир Сергеевич. - Это надо признать. Но он существует в извращенном виде. Раньше мы с вами как – скотинку забили, ветеринара пригласили, он ее нам заклеймил, и мы ее после этого продавали. Сегодня человек забил 0 и по друзьям, по знакомым, через Интернет эту тушу продал. Контроль-то в результате потерян. Подворный забой надо легализовать.
Как подключить «Меркурий»?
Негативную реакцию вызывает у фермеров и внедрение системы ветеринарной сертификации в электронном виде «Меркурий». С 1 января будущего года реализация и любое движение мясной и молочной продукции и скота вне этой системы будет считаться правонарушением. При этом, как отмечали участники круглого стола, в значительном количестве населенных пунктов республики нет не только Интернета, но и сотовой связи, и даже радио. По некоторым оценкам, сегодня около 30 процентов фермеров просто не в состоянии включиться в эту систему.
Александр Прохоров, и.о. министра сельского хозяйства и продовольствия, предложил использовать для этого возможности районных управлений сельского хозяйства, где доступ в Интернет имеется.
Молоко на розлив
Обратили внимание собравшиеся и на то, что в Удмуртии, в отличие от других российских регионов, не разрешено продавать цельное молоко на розлив. Такого запрета нет, например, в Ростовской, Иркутской и Самарской областях.
Фермеров в этом вопросе поддержал и председатель постоянной комиссии Госсовета по агропромышленному комплексу, земельным отношениям, природопользованию и охране окружающей среды Владимир Варламов.
– Почему в Удмуртии нельзя торговать молоком в розлив? – подчеркнул он. - Написал на бочке «употреблять после кипячения» - и продавай. Не вскипятил, получился с тобой конфуз, так это уж твои проблемы.
Надзор и контроль
Итог круглого стола подвел Александр Прохоров. Он отметил, что надзорная экспансия на фермеров продолжается. Путей выхода из сложной ситуации для фермеров два, по мнению Александра Аркадьевича. Первый – активность фермерских сообществ для привлечения внимания государства и общественности к проблемам крестьянства. А второй – развитие кооперации фермеров. Александр Прохоров привел в пример опыт Липецкой области, где фермерская кооперация развита на серьезном уровне.
– На мой взгляд, это один из эффективнейших способов решения проблем фермерского движения. Причем кооперация не только производственная, но и кооперация в защите интересов фермерских хозяйств, - подчеркнул министр.
Александр Аркадьевич также предложил сделать круглый стол постоянно действующим.
Фото: Izhlife.ru
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