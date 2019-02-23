Этнофутуризм по—кубински.
На Кубе термин «этнофутуризм» не в ходу, но по сути своей Омар Годинес – настоящий этнофутурист. Он работает с древними образами и архетипами своей земли, исследует мировоззрение и поэтику своего народа, обращается к теме предков и взаимосвязи человека и природы, переводит на язык живописи космогонические сюжеты афрокубинских племён, живших на острове в доколумбову эпоху. При этом он использует современный изобразительный язык, его манера письма вобрала в себя находки абстракционизма, супрематизма, концептуализма, постмодернизма. Образы фрагментируются, накладываются один на другой, но из этой мозаики потом складывается гораздо более сложная, объёмная, метафоричная картина, чем позволила бы реалистическая живопись. Картины Годинеса поэтичны в том смысле, что как в настоящей, хорошей поэзии по ту сторону обозначенных образов оказывается целый мир воспоминаний, ощущений, предчувствий, догадок. Годинес обращается не только к исторической памяти, но и к тому, что за неимением более внятных определений мы называем генетическим кодом или духом народа.
Вот человеческая голова анфас: лицо с крупными, рельефными губами, с выгнутой, как клюв хищной птицы спинкой носа и прикрытыми миндалевидными глазами. Кажется, в этом лице смешались разные расы. В нём самом есть кровь африканцев и кубинских аборигенов, живших здесь до прихода испанцев, говорит Годинес – он, обладающий вполне европеоидной внешностью (разве что гораздо более смуглый ), чувствует своё родство с этим существом с «африканским» ртом и профилем индейского вождя. Но это больше, чем «внутренний автопортрет» — понятная большинству кубинцев символика позволит им узнать одного из божеств древнего пантеона. Но и это не всё.
Миндалевидные веки человека (или бога) графически зарифмованы с разрезанным плодом, косточка смотрит с холста как зрачок — и вот уже сюжет картины расширяется до философского размышления о взаимосвязи всего сущего на земле, о человеке как части природы, о едином замысле Творца. Такая же стремительно расширяющаяся воронка смыслов затягивает зрителя в каждую из картин Годинеса.
Я – художник.
На следующий день после торжественного открытия выставки Омар Годинес дал мастер—классы для школьников и студентов художественного училища и провёл авторскую экскурсию по залам. Всё это позволило ижевчанам ближе познакомиться с художником.
— Омар, как вы начали рисовать?
— Я рисовал всегда, сколько себя помню. Думаю, именно рисование спасло меня, позволило сохранить оптимизм в тех сложных условиях, в которых прошло моё детство. Я из очень бедной семьи. У моей мамы было девять детей, и порой мы жили просто на улице (из—за плохих бытовых условий у меня развилась астма). Потом я попал в интернат под патронажем иезуитов, и это было ненамного лучше – кормили там неважно, при этом с детьми обращались довольно жестоко, там всё было построено на строгом религиозном воспитании. Там обнаружилось, что мне легко даются точные науки – математика, геометрия. Может быть, я мог бы стать учёным. Но уже тогда я знал про себя, что я — художник. Творчество было для меня главным составляющим жизни. С друзьями я сбегал с занятий и посещал все места, где бывал Хемингуэй – он был одной из фигур, которые вдохновляли меня.
В 16 лет я поступил в академию искусств «Сан—Алехандро» в Гаване. Преподаватели называли меня «наш Пикассо», потому что видели параллели между нашими стилями, но для меня это не было комплиментом: я знал, что не следую за Пикассо или другими конкретными художниками, а в первую очередь выражаю самого себя.
Открыть картины для интерпретаций.
— В СССР это были годы расцвета соцреализма. Какой стиль изобразительного искусства тогда был востребован на Кубе?
— Тогда художники нового поколения заявили о необходимости преобразований в Академии. Старое искусство мы считали буржуазным, устаревшим. Уважали мастеров, которые создавали классическое реалистическое искусство, за их профессионализм, но были уверены, что для нашего времени гораздо важнее интерпретировать с помощью изобразительного искусства внутренний мир художника, развивать абстрактное, образное мышление. Картина не должна быть вариантом фотографии, её возможности намного больше – она может и должна передавать сложный эмоциональный и культурный опыт художника.
Реалистические произведения – «закрытые». Достаточно увидеть их один раз, чтобы считать все заложенные в них смыслы. И каждый зритель увидит в них примерно одно и то же – они буквальны и конкретны, возможности для их интерпретации ограниченны. Они завершены, закрыты. Картины абстрактные, постмодернистские, нереалистичные я называю открытыми. Они позволяют каждому зрителю увидеть в них что—то своё, разное. Каждый раз это новая картина, у нее бесконечное количество интерпретаций.
— Как вы, с таким свободным взглядом на искусство, оказались в Советском Союзе, и что вам дала учёба в классическом заведении?
— В 1978 году молодым художникам Кубы пришло приглашение учиться в СССР. Претендентов на каждое учебное место было множество, но я выиграл конкурс. Курс русского языка я прошёл в Гаване и ко времени отъезда уже немного говорил по—русски. Следующие шесть лет я жил и учился в Москве, в художественном институте им. Сурикова. Тогда я уже считал себя сформировавшимся художником с собственным изобразительным языком. Я знал, что в «современном» русском искусстве тогда официально признавался только соцреализм, который не совпадал с моим менталитетом, не находил во мне эмоционального отклика, но всё же я хотел поехать в Москву, потому что учёба там давала возможность погрузиться в интересующую меня художественную среду.
Меня привлекал русский авангардизм. Впечатлял супрематизм. Я хотел видеть работы Малевича, Кандинского, Марка Шагала (пожалуй, Шагал в итоге стал одним из немногих русских художников, кто так или иначе повлиял на мой стиль). Хотел увидеть русскую иконопись. И это был действительно впечатляющий опыт – Андрей Рублёв, Дионисий, Феофан Грек навсегда остались в моём сердце. Корни этого интереса в том, что меня всегда интересовали вопросы веры, духовного поиска. На Кубе вера – огромная часть культуры. В СССР религия во времена коммунизма была почти что поставлена вне закона, но на Кубе такая попытка провалилась бы, — у нас религиозность, интерес к духовной жизни в крови. И это очень интересный путь веры: несколько столетий католицизм смешивался с афрокубинскими религиозными традициями, породив очень своеобразное мировоззрение. Мы до сих пор знаем древних богов нашей земли и связанную с ними символику.
Я учился рядом с театром на Таганке, ходил на большинство их легендарных спектаклей. Творческие люди из разных областей искусства дружили. Например, мы замечательно общались с известным переводчиком с испанского Павлом Грушко. Именно он перевёл на русский язык кантату Пабло Неруды, которая стала основой спектакля «Звезда и смерть Хоакина Мурьеты». На этот спектакль в «Ленком» с участием молодых Александра Абдулова, Николая Караченцова мы тоже ходили – это была культурная сенсация. Кроме того, я очень люблю театр и убеждён, что живопись, танец и музыка неотделимы. Например, моё вдохновение – фигуры эпохи русского модерна, создавшие новую театральную эстетику – Дягилев, Нижинский, Бакст.
Кубинский Виктор Цой.
— Вы понимали, что, будучи по сути андеграундным художником, вы бы не смогли сделать карьеру в СССР?
— Я иногда шучу, что был кубинским Виктором Цоем. Чтобы подзаработать, я тоже работал кочегаром в котельной – деньги нужны были, чтобы помогать семье, которая осталась на Кубе. Я ведь долгое время оставался их основным кормильцем. Когда я закончил институт, культурная ситуация уже начинала меняться – начиналась перестройка. В 1991 году, уже после официального конца СССР, я провёл в Москве первую персональную выставку – в той же галерее, где выставлялись все известные российские современные художники 90—х. Оказалось, что мой «авангард» оказался созвучен запросам новой России, но я—то просто оставался верным своему видению, своему искусству.
— Вы уже много лет живёте и работаете в Москве, благодаря вам кубинская тема присутствует в культурном поле России…
— Да, это называют «народной дипломатией». Но меня печалит, что в России изобразительное искусство, фотография, танец, музыка или театр стран Латинской Америки известны разве что узкому кругу увлечённых людей. На Кубе сегодня существует очень сильная школа современного искусства – абстракционизма, концептуализма. Работает плеяда самобытных художников с мышлением, какого нет у художников Европы или США. На их выставки ценители и коллекционеры современного искусства приезжают из разных стран мира. Надеюсь, знакомство Удмуртии с искусством Кубы продолжится.
P.S. Выставка Омара Годинеса «Куба рядом» (0+) продлится до 31 марта. По её завершении художник предполагает подарить одну из своих картин Удмуртскому республиканскому музею изобразительных искусств.
Справка.
Омар Годинес родился на Кубе в 1953 году. В 1985 г. окончил МГХИ им. В.И. Сурикова в Москве. В 2000—2003 гг. курировал Фестиваль ибероамериканской культуры в России. Годинес – участник 65 персональных и 170 групповых выставок на Кубе, в Мексике, США, Европе и в России. Его работы находятся в частных коллекциях в разных странах мира, а также в коллекциях Музея Америки (США), Музея ЦДХ (Москва), художественных музеев в Калуге, Иваново.
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