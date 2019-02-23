**В ближайший уик-энд ижевский независимый театр Les Partisans сыграет спектакль «Деликатес» в послед...

**21 февраля в Национальном музее имени К. Герда откроется выставка «Треугольники судьбы», посвященна...

Приглашение на культурные мероприятия, запланированные в Ижевске в ближайшее время....