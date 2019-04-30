Первым героем новой рубрики стал Семён Виноградов, один из наиболее самобытных мастеров республики, всю жизнь глубоко разрабатывающий тему идентичности удмуртского народа.
Истоки
В юности для Семёна Виноградова важнее всего было стать художником.
– В 1955 году я поехал поступать в Казанское художественное училище, хотя денег у меня не было даже на то, чтобы снять угол в квартире. В одном из дворов увидел сваленные кучей длинные напиленные брёвна. Ободрал со стволов всю кору, часть положил у забора, лёг прямо в одежде, остальной корой накрылся как одеялом. Днём ходил на экзамены, ночью спал у своего забора как бездомный пёс. Однажды утром не смог подняться со своей «постели» – оказалось, ночью подморозило, и пола плаща примёрзла к коре и земле. Но в училище я всё же поступил.
Ещё в конце 1950-х, учась в Казанском художественном училище, Виноградов начал исследовать тему национальной идентичности удмуртов, открывая красоту и уникальность традиционной одежды и старых обрядов не только для окружающих, но и для самого себя.
– Я вырос в Алнашском районе, где языческие верования не исчезали никогда. В советские годы, когда начались гонения на религию, под удар в наших краях, прежде всего, попали христианские священники, потому что они с церквями, храмовой утварью, открытыми обрядами были на виду. А удмурты молились не напоказ, наши родовые молельни были похожи на обычные деревянные избушки, для важных обрядов мы уходили в рощи. Для советской власти нас как бы и не было. Молиться удмуртским богам меня научила в детстве мать. Проснувшись, нужно было умыть глаза и руки, а потом обратиться с молитвой в сторону Солнца, просить здоровья и благополучия у Инмара, Куазя и Кылдисина (по-другому его называли Мукылчином). Если забыл помолиться – плохо, случится что-то дурное. А кто Инмару молится, говорила мама, того Инмар от семи смертей убережёт. Сначала молился автоматически, потому что старшие так научили, а потом стал понимать суть этого общения с мирозданием. Понял, что удмурты – мудрецы и практики. Они обращаются не к абстрактным силам, а к живому миру. Инмар – это Солнце.
Просишь его заботы – и чувствуешь его тепло. Куазь – гром и молния. Кылдысин – земля родящая. Обращаешься к ним – и получаешь дождь, радуешься всходам на пропитанной влагой земле. Когда это осознанное общение с природой происходит каждый день, человек начинает ощущать своё место во Вселенной.
Своя тема
В училище Виноградов подготовил эскиз для дипломной картины о работе в кузнице – типичный сюжет о красоте труда.
– Преподаватель мне прямо сказал: кузнецов, сталеваров, трактористов многие пишут, ищи свою тему. Поедешь на каникулы в родную деревню – привези оттуда 200 эскизов. Я сначала зарисовывал природу, сценки сельского труда, а потом, когда понял, что до двухсот сюжетов мне ещё далеко, отбросил стеснение и начал заходить в дома, фиксировал традиционный удмуртский быт. И для меня самого начало выкристаллизовываться понимание, что вокруг меня не просто деревня, а удмуртская деревня. Что таких половиков на полу, таких орнаментов на полотенцах, таких костюмов нет больше нигде в мире.
Это было как прозрение. Я ходил по музеям в Казани и видел, что татарские художники интенсивно разрабатывают национальную тему, используют традиционный татарский колорит, сюжеты из традиционной культуры. И не мог вспомнить ни одной картины, про которую я мог бы сказать «удмуртская». И я написал картину «Праздничный день в удмуртском доме».
В ней отражена жизнь удмуртской семьи, сохранившей свою культуру. Домотканые пёстрые дорожки на полу дома. Любимые удмуртами цвета одежды традиционного кроя. Исконно удмуртское блюдо пельмени, даже название которого восходит к удмуртским корням «пель» – ухо и «нянь» – хлеб. В образах лепящей пельмени зрелой женщины и собирающей на стол молодой женщины я опирался на свои детские воспоминания – такими я помнил своих маму и бабушку. И изба, изображённая на картине, – это дом моего детства. В 1959 году эта картина была отобрана для выставки «Лучшие дипломные работы выпускников художественных училищ Советского Союза» и выставлялась в Москве. Её повесили на центральном месте в выставочном зале, а зрители говорили: «Эта картина – квинтэссенция настоящей Удмуртии».
Защитив диплом в Казани, я ухал в Москву, поступил в художественный институт имени Сурикова и продолжил изучать тему характера народов в искусстве. Со временем я пришёл к мысли, что если народ в своём своеобразии не отражён в искусстве, то его как будто и нет. Моей целью стало рассказать средствами искусства об удмуртах, чтобы люди приходили на выставки и узнавали, что это за народ, видели его быт, его суть, его натуру.
Превращение
В начале 1970-х я начал ездить в этнографические экспедиции с ленинградскими учёными как переводчик с удмуртского и сам занимался сбором этнографического материала. В экспедиции в удмуртскую деревню Нижняя Ушма Балтасинского района Татарстана, где национальные традиции остались очень сильными, я наблюдал удивительную картину. Чтобы показать, как на молодой женщине смотрится традиционный свадебный костюм южной удмуртки, бабушка, сохранившая в своём сундуке полный костюм, попросила помощи у своей внучки. Это была типичная городская девица тех лет – красотка, модница в короткой юбке, на каблучках. Уже слепая бабушка сидела на сундуке, а соседка помогала девушке надеть старинный костюм. И по мере того, как она одевалась, происходило потрясшее меня превращение. Буквально на глазах из подвижной, забавной девушки она перевоплощалась в удмуртскую княжну – величавую, полную собственного достоинства. В высоком головном уборе айшоне, с несколькими килограммами серебра на груди она распрямила спину, стала чинной и степенной. В костюме, который весил полпуда, она уже не могла быть суетливой, движения стали плавными, спокойными. Я как будто «ухнул» в глубину веков, увидев в ней поколения удмуртских женщин. Эта сцена изменила меня: я увидел удмуртов не согбенными, а гордыми, расправившими плечи, самодостаточными. Тогда я сделал несколько эскизов, а в 1970 году написал картину «Одевание невесты».
Научный подход Семён Виноградов продолжил исследовать культуру и искусство удмуртского народа. В этнографических экспедициях зарисовывал детали одежды, уникальные узоры удмуртских родов – тотемные, свадебные, использовавшиеся в молениях, собирал образцы вышивок золотом, серебром, шёлком и шерстью. К середине 70-х официально было зафиксировано всего 12 удмуртских узоров. Виноградов предъявил научному сообществу около 200 новых узоров. 96 из них вошли в сборник, выпущенный в 1976 году в Москве. За три года до этого он выпустил книгу по удмуртскому костюму, тираж которой разошёлся мгновенно. Его доклад о разнообразии удмуртского узора в Русском музее Ленинграда стал сенсацией – собранные им образцы вышивок учёные передавали из рук в руки, поражаясь умениям удмуртских мастериц.
Картины, отражающие быт, верования и религиозные обряды удмуртов, занимают в его обширном творчестве заметное место. Среди сюжетов художника – «Моление в куале», «Удмуртская свадьба», «Каша. Рождение ребёнка», «Дочери Торо», «Обряд йыр пыд сётон». Йыр пыд сётон – это поминальный обряд «третьей свадьбы» удмуртов, венчания с потусторонним миром, на котором, как говорит Виноградов, всё наоборот: гости-мужчины надевают женские костюмы, а женщины – мужские, где для усопшего мужчины поют свадебные песни невесты, а для женщины – песни жениха, где в рощу везут вываренные до белизны кости коровы (для женщин) или лошади (для мужчины) и ведут хоровод вокруг костра не по движению солнца, а в обратную сторону.
Важное место в творчестве Виноградова занимают портреты ключевых фигур удмуртской культуры Кузебая Герда и Ашальчи Оки. С Акилиной Векшиной, писавшей стихи под псевдонимом Ашальчи Оки, Семён Виноградов был знаком с детства: на простой крестьянской лошади она ездила по деревням, лечила удмуртов от трахомы. Одной из пациенток Векшиной была бабушка будущего художника. Когда в 1973 году готовился первый послевоенный сборник её стихов, Виноградов отправился в алнашскую больницу, где лежала поэтесса, уже очень больная, чтобы узнать её мнение о названии сборника. Ашальчи Оки умерла менее чем через месяц после этой встречи, Виноградов, вероятно, был последним представителем удмуртской интеллигенции, говорившим с ней. Работая над портретом – драматичным, глубоко психологическим, в сизых тонах, он помнил и об этой встрече.
Семён Николаевич Виноградов родился в 1936 году в деревне Шайтангурт (Шайтаново) Алнашского района. В 1951-55 гг. учился в Можгинском педагогическом училище, в 1955-1959 гг.– в Казанском художественном училище. В 1967 г. окончил Московский государственный художественный институт им. В.И. Сурикова и вернулся в Удмуртию. Много лет преподавал в УдГУ, выпустил ряд книг. Работает в жанре портрета, пейзажа, натюрморта. И в творческой, и в научно-исследовательской деятельности активно разрабатывает темы этнографии удмуртского народа. В 1980 г. С.Н. Виноградову присуждено звание народного художника УАССР, в 1996 г. – учёное звание профессора живописи. Художник взял удмуртское имя Кылчиньпи Сэня.
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