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Хотим, чтоб Самсунги не кончались: 2 смартфона по одной цене

22 февраля
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В прошлом году россияне активно продавали непонравившиеся подарки, полученные на гендерные праздники. Согласно сервису объявлений, 25 февраля на 20% выросло число продавцов-мужчин, а 9 марта активизировались женщины. В этом сезоне подарить действительно желанный презент и сделать подарок себе – предлагают связисты.

Image001 Хотим, чтоб Самсунги не кончались: 2 смартфона по одной цене

В салонах «МегаФона» стартовало специальное предложение: при покупке одного смартфона Samsung Galaxy S9, S9+ или Note9 второй – Samsung Galaxy J6 достанется бесплатно.

В акции участвуют корейские гаджеты как самые продаваемые в рознице оператора с начала года. Каждый третий из проданных смартфонов принадлежит именно этому производителю.

«Главная задача на праздники – удивить близких людей. Смартфон поможет это сделать, ведь такой презент будет лучше ожиданий как для мужчин, так и для женщин. Очевидный плюс: покупая один телефон, второй идет в подарок, а экономия будет более 15 000 рублей», – отмечает директор по продажам на массовом рынке «МегаФона» на Урале Александр Малов.

По статистике посещений офисов оператора, самый популярный период для покупок – за день до праздника. В прошлом году, например, именно 22 февраля и 7 марта стали для консультантов самым горячим временем месяца. Поэтому лучший и более спокойный период для покупки телефонов, умных устройств или аксессуаров – за два-три дня до даты.

Телефоны Samsung в рамках акции поддерживают быстрый интернет 4G, обладают качественной камерой. Специальное предложение продлится по 28 февраля 2019 года. Количество смартфонов ограничено. Подробности на сайте.

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