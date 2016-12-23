С 8 по 11 декабря в Ижевске проходил VI Всероссийский фестиваль-конкурс мужских хоров «Поющее мужское братство». Он собрал на городских сценах около 500 вокалистов из 34 хоров и вокальных коллективов из Удмуртии и других регионов России.
Мужчины остаются мужчинами
История фестиваля мужских хоров «Поющее мужское братство» насчитывает уже 22 года. Еще в прошлом веке его придумал и осуществил художественный руководитель капеллы мальчиков и юношей «Ингур» Валерий Митрофанов. С 2010 года в рамках фестиваля проводится конкурс, который позволяет вступать в творческое состязание исполнителям разных возрастов, как любителям, так и обладателям музыкального образования. Валерий Митрофанов объясняет:
– Мужчинам интересен и важен соревновательный момент. Мальчики, юноши и мужчины так устроены – они должны видеть цель, к которой нужно стремиться, будь то большая цель построить профессиональную карьеру или промежуточная - стать лучшим по итогам года. Для многих мужских хоров отсчет лет идет по фестивалю-конкурсу «Поющее мужское братство» - в течение 12 месяцев они репетируют, чтобы показать свой класс на конкурсной сцене, получить оценку профессионалов, «сразиться» с участниками других хоров за награды фестиваля. Без этого стимула, приходится признать, многие участники хоров потеряют заинтересованность в постоянном росте своего мастерства – сравнивать свои успехи будет не с кем.
Безупречная репутация
В самом деле, едва стихают последние аплодисменты «Поющего мужского братства», коллективы начинают готовиться к конкурсу следующего года. Фестиваль благодаря своему масштабу (на нем вступают в творческое состязание за победу десятки профессиональных и самодеятельных коллективов) и уникальности (во всей России мужские хоровые конкурсы можно пересчитать по пальцам одной руки, и еще свободные останутся) считается одной из самых важных в стране площадок, где хоры могут подтвердить свой высокий класс. Тем более что жюри на «Мужском хоровом братстве» всегда высочайшего уровня и его оценка имеет в музыкальной среде непререкаемый вес.
В этом году, например, конкурсантов оценивали сразу трое профессоров музыкальных вузов, заведующие консерваторскими кафедрами из разных регионов от Москвы до Перми. С конкурсантами они профессионально строги – в двух из девяти номинаций фестиваля, охватывающих весь возможный вокальный репертуар от духовной музыки до военно-патриотической песни, они решили не присуждать звание лауреатов Первой степени. Зато те, кто получил лауреатские дипломы конкурса, можно не сомневаться, заслужили их своим мастерством. Неудивительно поэтому, что репутация «Поющего мужского братства» так высока и за прошедшие годы в фестивале-конкурсе приняли участие хоры из Сызрани, Ульяновска, Казани, Нижнего Новгорода, Перми, Кирова, Екатеринбурга, Челябинска и других городов страны.
На сцене и в храме
В этот раз, кроме хоров и вокальных коллективов из городов и районов Удмуртии, в Ижевск приехали хоры из Татарстана и Челябинской области. Палитра участников, голосов, репертуаров получилась широчайшей – от 8-летних мальчиков до 80-летних ветеранов, от народных песен и шуточных куплетов до сложных драматических произведений. В первый день на сцене Республиканского дома народного творчества – Дома молодежи коллективы представили песни-визитки, которые позволили познакомиться с исполнителями. Сложные, требующие безупречного владения голосом и чувства ансамблевости сочинения звучали на конкурсных выступлениях в следующие дни. 10 декабря в Свято-Михайловском соборе состоялся концерт духовной музыки, в котором приняли участие коллективы из Удмуртии и Челябинской области. Чистые, сильные мужские голоса звучали под высокими сводами храма, как будто делая сильнее и красивее всех, кто слышал эту музыку.
Гала-концерт по уже ставшей доброй традиции прошел в Театре оперы и балета УР: в Ижевске нет другой государственной сцены, на которую поместился бы сводный хор участников фестиваля из более чем ста человек. В оркестровой яме расположился оркестр духовых инструментов «Арсенал-бэнд» под руководством Андрея Елисеева – возможность спеть в сопровождении прекрасного концертного оркестра уже несколько лет остается одной из «приманок» «Поющего мужского братства» для вокалистов всех возрастов.
Перспективы
Подводя итоги фестиваля-конкурса, министр культуры и туризма Удмуртской Республики Владимир Соловьев сказал:
– За годы своего существования музыкальный форум «Поющее мужское братство» превратился в один из культурных брендов Удмуртии, благодаря которому об Удмуртии знают во многих регионах. Хотелось бы, чтобы роль фестиваля в музыкальной жизни страны приобрела еще большее значение. Со следующего года особе внимание будет уделено образовательной программе в рамках фестиваля – для участников коллективов-конкурсантов будут проводиться лекции и мастер-классы с участием ведущих преподавателей вокала и хорового исполнительства.
Главный дирижер ФГУК «Государственный российский дом народного творчества», заслуженный работник культуры РФ Анатолий Цеп (Москва):
– Я благодарен тем, кто придумал этот фестиваль и год за годом поддерживает его работу. Это и главный идеолог фестиваля Валерий Яковлевич Митрофанов, и Республиканский дом народного творчества – Дом молодежи, который несет на своих плечах всю организаторскую работу – встречи и проводы участников и членов жюри, обеспечение слаженной работы всей фестивальной команды на протяжении четырех дней. Это колоссальный труд. Нужно не только организовать работу нескольких сотен человек, но и создать атмосферу взаимной радости, наслаждения творчеством, когда участники разъезжаются, переполненные впечатлениями, и хотят вернуться на фестиваль. Дому молодежи это блестяще удалось.
В этом году фестиваль-конкурс «Поющее мужское братство» впервые получил финансовую поддержку из федерального бюджета благодаря выигранному гранту. Надеюсь, поддержка будет осуществляться и дальше – это позволит фестивалю развиваться. Хотелось бы сделать его масштабным международным форумом, чтобы на родину Чайковского приезжали мужские хоровые коллективы из разных уголков мира. В этот раз я был впечатлен тем, как много коллективов приехало из районных центров, поселков республики. Фестиваль подтвердил для меня, какие таланты работают в глубинке. Уверен, что в своих населенных пунктах эти ансамбли и хоры (большинство из них – безусловно талантливые и прекрасно звучащие), как камертоны, задают тон культурной жизни, позволяют сохранять у людей вкус к хорошему живому вокалу. Далеко не на каждом фестивале участникам гала-концерта удается выступить на сцене Театра оперы и балета, в огромном зале с превосходной акустикой. Республика подчеркивает, что хоровое пение здесь признается такой же неотъемлемой частью классического музыкального искусства, как опера и балет. Кроме того, эта сцена побуждает исполнителей показать их лучшие возможности: ее статусу нужно соответствовать.
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