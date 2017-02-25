Любая хорошая история – это захватывающее повествование с массой интересных деталей и открытым финалом: пусть слушатель сам домысливает и додумывает. А еще лучше, когда конец одной истории – это начало другой. И в этом смысле наша «ХОРошая история» – действительно хороша! «ХОРошая история» – именно так назвал свою юбилейную программу, посвященную 25-летию творческой деятельности, Ижевский муниципальный камерный хор имени П.И. Чайковского.
За 25 лет существования муниципальный хор сотрудничал с лучшими дирижерами Удмуртии, создавал уникальные проекты, представлял свою родину на мировом уровне. Самое главное, хор нашел свой звук и свою публику (в этом трудно было усомниться, ведь в зале филармонии, рассчитанном на шестьсот с лишним мест, был аншлаг). Легкость и «акварельность» звучания, тонкая проработка деталей и изысканность, богатство и разнообразие красок, мастерское владение разными вокальными стилями, высочайший профессионализм и мобильность – таковы отличительные черты коллектива, которые вывели его на ведущие в республике позиции.
Именно этими качествами коллектив в первую очередь обязан своему создателю Владимиру Николаевичу Михайлову, одному из самых ярких дирижеров Удмуртии за последние десятилетия, ныне – заслуженному артисту Российской Федерации. В феврале 1992 года новый коллектив под его руководством приступил к своей первой репетиции – и сразу стал вести активную концертную деятельность. Уже через два года хор принял участие в Международном хоровом фестивале «Европа-кантат» в Дании, а далее были призовые места и лауреатство на престижных хоровых конкурсах в Германии, Испании и Греции.
2000 год коллектив отметил совместным с Удмуртским университетом грандиозным проектом «ADIEMUS – Музыка Вселенной». Впервые в России была исполнена кантата всемирно известного английского джазового музыканта-композитора Карла Дженкинса «ADIEMUS – Songs of Sanctuary». Для исполнения были также привлечены студенческие и детские хоры Ижевска, а также все музыканты-ударники города – по замыслу композитора в кантате должен звучать тройной состав ударных инструментов! Организаторы проекта состояли в переписке с Дженкинсом – он лично выслал партитуру произведения. Премьера кантаты «ADIEMUS – Songs of Sanctuary» стала настоящим событием для города – и слушатели, и исполнители испытали невероятный подъем и причастность к чему-то поистине масштабному. За пультом стоял ведущий дирижер музыкального института «Brera» (г. Новара, Италия) Франческо Иорио.
С дирижерами муниципальному хору всегда везло – коллективом в разное время руководили интересные и самобытные музыканты, каждый из которых внес в творческий портрет хора свои краски. Владимир Михайлов, Ольга Слободчикова, Андрей Елисеев, Иван Стольников, Максим Иванов – в первом отделении юбилейного концерта многие из них с радостью и волнением снова вышли к пульту и продирижировали любимые произведения. В настоящее время художественный руководитель и дирижер муниципального хора имени Чайковского – Лев Накаряков.
Второе отделение открыла музыка Чайковского – как для любого жителя Удмуртии, для муниципального хора это особенно дорого, ведь коллектив носит его имя. В этом отделении к юбилярам присоединились друзья – оркестр народных инструментов «Золотая мелодия», и тонко выписанная а capella (пение без аккомпанемента) европейской музыки сменилась полнозвучными мелодиями русских и советских композиторов, эстрадой и ретро. Впрочем, публика не возражала – «муниципалы» всегда были известны своей органичностью в любом музыкальном жанре. В целом концерт не только стал своеобразным парадом дирижеров, но и представил слушателям солистов хора. Одной из самых ярких солирующих хористок стала заслуженная артистка республики Зухра Хусаенова, которая поет в муниципальном хоре уже 20 лет. 15 марта обладательница красивейшего в республике сопрано представит на сцене театра «Молодой человек» новую концертную программу «Пробуждение». На ее призыв вместе создать весеннее настроение для слушателей откликнулись и вокалисты, и инструменталисты, и, конечно, любимый коллектив. В исполнении солистов и хора прозвучат известные русские романсы, упоительные мелодии Штрауса и Форе, страстные мелодии Пьяццоллы, эстрадные композиции.
В завершение концерта на сцену к хору и оркестру поднялись дети – хоры детских школ искусств города, чтобы совместно исполнить финальные песни. Символичность этого сое- динения отметила директор коллектива-юбиляра Екатерина Лежнева: юные музыканты – это те, для кого мы поем и будем петь, наша будущая публика, а возможно, и те, кто встанет на хоровые станки в составе муниципального камерного хора имени П. И. Чайковского.
Итак, как мы и обещали, финал нашей «ХОРошей истории» открыт. 25 лет творчества, побед, взлетов, созидания – это далеко не конец, а начало новой истории, ведь содружество талантливых певцов продолжает радовать всех, кому посчастливится их услышать!
СПРАВКА «УП»
Ижевский муниципальный камерный хор им. П.И. Чайковского был основан 3 февраля 1992 г. заслуженным артистом Российской Федерации Владимиром Михайловым. В феврале 1994 г. состоялись первые гастроли коллектива в Казанской государственной консерватории. В июне 1995 г. – на IV международном конкурсе камерных хоров в городе Марктобердорф (Германия) коллектив становится дипломантом с квалификацией «очень хороший хор международного уровня». В 1996 г. на VI международном хоровом фестивале и IV международном конкурсе в Афинах получает золотую, две серебряные и бронзовую медаль. В 1997 г. участвует в международном хоровом конкурсе в г. Толосе (Испания). Осенью 1999 г. становится лауреатом международного конкурса в г. Маасмехелен (Бельгия). В декабре 1999 г. ООН приглашает хор в Палестину для участия в проекте «Вифлеем-2000».
В разные годы художественными руководителями являлись: Владимир Михайлов, Андрей Елисеев, Ольга Слободчикова, Иван Стольников, Максим Иванов. Кроме того, хор активно сотрудничал со многими дирижерами России и зарубежья: Франческо Иорио (Италия), Дени Менье (Бельгия), Гуин Уильямс (Англия), Ювал Вальдман (США), Людмила Лицова (Саратов), Борис Маркус (Н. Новгород), Николай Роготнев, Лев Накаряков.
За время существования хора дано более 800 концертов и выступлений, исполнены такие произведения, как И.-С. Бах «Магнификат», мотеты, кантаты К. Орфа «Кармина Бурана», «Катулли Кармина», мессы Ф. Шуберта, А. Брукнера, Рюттера, Д. Верди «Реквием», Ф. Пуленк «Gloria», Дженкинс «Месса Мира», «Stabat Mater», Д. Россини «Маленькая месса», П. Чайковский кантата «Москва», «Ода к радости», С. Танеев кантата «Иоанн Дамаскин», П. Чесноков «Литургия святого Иоанна Златоуста», В. Гаврилин «Перезвоны», Г. Свиридов кантаты «Курские песни», «Светлый гость», концерт для хора «Пушкинский венок», «Весенняя кантата» и многие другие.
Музыкальный редактор Анна ПОПОВА.
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