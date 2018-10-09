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Хоккей. Ответим акцией «С любовью»

8 октября
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Два очка из четырёх возможных набрала команда «Ижсталь» в матчах с командами-соседями в Нефтекамске и Альметьевске.

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Если учесть, что ведомое Мисхатом Фахрутдиновым «Торпедо» (Усть-Каменогорск) потерпело четыре поражения подряд на выезде, то у ижсталевцев неплохой результат. Настораживает только то, что число зрителей в этих городах не превышало 900 человек. То есть «Ижсталь» не считают интересным соперником?

«Торос» (Нефтекамск) – «Ижсталь» – 2:3. Ижсталевцы сумели не отдать инициативу хозяевам, играли на равных. На 10-й минуте Антон Кочуров открыл счёт. Двадцать минут, как говоритс, «ходили в победителях», но затем пропустили шайбу от Николая Чебыкина. Вскоре ижсталевцы получили численное большинство. И очень своевременно его реализовал Вячеслав Скобелев. Через полторы минуты Скобелев забросил ещё одну шайбу. В обоих случаях ему ассистировал Алексей Виноградов, а также в результативных комбинациях участвовали Илья Николаев и Даниил Арефьев. Счёт 3:1 сохранялся до 59-й минуты игры. «Торос» решительно штурмовал ворота ижсталевцев, и Станислав Гареев реализовал большинство. И на последней минуте штурм продолжился, но «Ижсталь» удержала победу. Ворота ижевской команды в этом матче защищал Сергей Коробов.

«Нефтяник» (Альметьевск) – «Ижсталь» – 4:2. Среди 867 зрителей находилась и группа болельщиков из Ижевска. Они были слышны в зале во все важные моменты матча. В этой игре результативностью блеснул 18-летний ижсталевец Герман Грачёв – он забросил обе шайбы. Видимо, в юношестве от присматривался в Череповце к манере вратаря Романа Смирягина, выступающего сейчас за «Нефтяник». Местные болельщики посчитали, что нефтяники упустили больше голевых возможностей. Заброшенных шайб они дождались во втором периоде. «Ижсталь» открыла счёт, альметьевцы его сравняли и тут же забросили вторую шайбу и вышли вперёд. Эта голевая круговерть заняла две минуты. А к концу второго периода равновесие вновь было восстановлено – 2:2.

На первой минуте заключительного периода Динар Хамидуллин забросил шайбу в ворота Сергея Коробова. Хозяевам площадки удалось удерживать преимущества в течение всей концовки матча, и победную точку поставил Даниэль Насыбуллин. Не первый раз он это сделал в противоборстве с ижсталевцами в своей хоккейной карьере. Главный тренер «Ижстали» Игорь Кропотин признал, что нефтяники имели преимущество в ходе игры, хорошо контролировали шайбу, превосходили ижсталевцев в скорости – это и сказалось на результате. В Альметьевске в составе «Ижстали» выступал защитник Евгений Банцерев, вернувшийся в команду. А к предстоящим домашним играм в Ижевск прибыл из Череповца нападающий Владислав Кодола – это будет третий сезон его командировок в расположение «Ижстали». Четыре игры на своём льду могут помочь ижевской команде подняться вверх в турнирной таблице. Болельщики, поддержите команду! Кстати, о своих впечатлениях вы сразу же из Ледового дворца сможете отправить почтовую открытку. Причём с памятным штемпелем в честь 60-летия ижевской хоккейной команды. Эта акция «От «Ижстали» с любовью» началась 9 октября и продлится до 11 октября – на игре с командой «Барс» (Казань)

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Автор статьи

Александр СТАРШОВ Все материалы этого автора

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