Массовый старт. «Лыжня России» проложена в Можге Центральный старт «Лыжни России» в Удмуртской Республике 10 февраля состоится в Можге. По прогнозам, ...

«Лёд надежды нашей». В основном на коньках школьники Как и планировалось, около 500 конькобежцев вышли на короткие дистанции 50 и 100 метров в Ижевске....

«Золотая шайба» Рассудили по буллитам В финале средней возрастной группы (2005-2006 годы рождения), чтобы выявить победителя в республиканс...