Посмотреть на игру с «Динамо» пришли 2815 человек, а на «СКА-Неву» - 2173 зрителя. И не просто смотрели обе игры, а поддерживали ижевскую команду, несмотря на счёт. Судьба обоих матчей решилась во вторых периодах, то есть, выражаясь по-шахматному, – в миттельшпиле (середине игры).
«Ижсталь» – «Динамо» (Петербург) – 2:6. Ижевчане не стали отсиживаться в обороне, но противник был столь силён, что заставлял прижиматься к воротам и тех, кто сопротивлялся этому. Зато быстрый ответный выпад закончился голевым броском Владислава Кодолы – на третьей минуте «Ижсталь» повела в счёте. Затем обе команды упустили много голевых возможностей. Особенно жаль, что ижсталевцы промахнулись на 20-й минуте, перед уходом в раздевалку. А сразу же после перерыва Александр Кулагин сравнял счёт (ещё не все болельщики успели вернуться на свои места). Затем был наказан двухминутным штрафом Павел Курдюков (вовремя не заметил, что клюшка сломалась, и пошёл с ней в отбор). Ижсталевцы выстояли в меньшинстве. Вышедшему со скамьи штрафников Курдюкову переадресовали шайбу, выход один на один с вратарём закончился тем, что Антон Тодыков отбил шайбу к центру площадки. Там её подхватил Кирилл Шмурыгин и отправил в сетку, вратарь-то далеко выкатился из ворот.
Ликование трибун быстро сменилось «холодным душем». Илья Назаревич сравнивает счёт. Затем шайба скользит к ленте ворот за ижевским вратарём, но чудом не оказывается в сетке. И в следующей атаке ворота приподнимаются и держатся исключительно на голове вратаря Александра Черепенина, и в эту секунду Сергей Шестаков забрасывает шайбу – 2:3. Судьям потребовался видеопросмотр, чтобы зафиксировать гол в приподнятые ворота. После этого уверенность лидеров вернулась к динамовцам. До конца второго периода дважды отличился лучший бомбардир ВХЛ Александр Шевченко, а в заключительном периоде шайбу забросил Даниил Жарков.
Глава Удмуртской Республики Александр Бречалов поблагодарил хоккеистов за достойную борьбу в течение всего матча. Главные тренеры обеих команд попросили передать слова признания болельщикам – атмосфера поддержки трибун всем понравилась.
В этот же вечер был торжественно поднят под своды дворца символический свитер первого тренера команды мастеров «Ижсталь» Евгения Флейшера (кстати, он жил в городе на Неве до и после работы в Ижевске). Юные фигуристки и хоккеисты оживили своим появлением рекламные паузы, лазерная подсветка сделала арену красивее. Можно бы и ещё перечислять плюсы для зрителей с приходом в клуб «Ижсталь» нового руководителя - сенатора Юрия Фёдорова, но не всё получается сразу. Например, уменьшилось количество точек общепита в фойе. Работают только силами местного кафе.
«Ижсталь» – «СКА-Нева» (Петербург) – 3:1. На разминке создалось впечатление, что игроки и этой питерской команды способны «задавить и перебегать» ижсталевцев. Но не тут-то было. Как раз накануне пензенский «Дизель» обошёл ижевчан в турнирной таблице и отступать стало некуда. После упорного первого периода на табло оставались нули. И вот на 25-й минуте Алексей Баженов с передачи Кирилла Шмурыгина открывает счёт. Вскоре гости затевают драку и получают наказание за это. Численное преимущество реализовал Илья Николаев – 2:0. Голевой момент создался за несколько секунд до ухода на перерыв, и тут Клим Мерзляков не сплоховал – 3:0.
Выйдя из раздевалки, армейцы стали рвать и метать. У них многое получалось, но в этом матче отлично сыграл вратарь Савелий Кононов. Только на 58-й минуте Святослав Гребенщиков пробил ижевского вратаря. В оставшиеся две минуты армейцы продолжали штурм, но большего добиться не смогли. Их главный тренер Евгений Попихин причину поражения сформулировал так: «Наши некоторые игроки сыграли ниже своих возможностей. Будем разбираться. «Ижсталь» боролась и заслужила победу, вратарь хорошо сыграл».
Немножко жаль, что такая, почти героическая победа позволила «Ижстали» лишь вернуться на 20-е место в турнирной таблице ВХЛ, но борьба за 16-е место реальна и продолжается. 9 февраля ижсталевцы принимают воронежский «Буран», а затем предстоят четыре матча на выезде. Все - соперники по силам, но поддержка болельщиков тоже необходима.
Комментарии
Написать комментарий
Можно войти через аккаунт Удмуртской правды или соц. сети
Если вы не зарегистрированы на нашем сайте и у вас нет профиля в соц. сетях, зарегистрируйтесь , это займёт пару секунд, после чего вы сможете оставить комментарий.