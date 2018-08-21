Дань памяти гендиректору заводов «Ижсталь» и «Ижмаш» Василию Тарасову была отдана в церемонии открытия традиционного турнира. Первый заместитель Председателя Правительства Удмуртии Александр Свинин подтвердил, что поддержка хоккейной команде оказана и продлится в течение сезона.
Возможно, итоги соответствовали долгосрочным прогнозам, но после двух турнирных матчей в Ижевске шансы «Тороса» и «Торпедо» (Усть-Каменогорск) были равными. А когда на 24-й минуте Евгений Рымарев с передачи Александра Шина сделал счёт 3:1 в пользу «Торпедо», то казахстанцы смотрелись явно ближе к успеху. В итоге Рымарев стал лучшим бомбардиром, а Шин назван лучшим нападающим, но в этом матче они больше не отличились. Перед вторым перерывом Кристиан Афанасьев одну шайбу отыграл. В начале третьего периода Артём Пименов счёт сравнял, а на 52-й минуте Андрей Банников вывел «Торос» вперёд. На предпоследней минуте главный тренер «Торпедо» Мисхат Фахрутдинов заменил вратаря полевым игроком, и две последних шайбы влетели в пустые ворота. Итог встречи - 6:3 в пользу «Тороса». Нефтекамцы в предыдущих матчах победили «Ижсталь» со счётом 4:0 и пермскую команду «Молот-Прикамье» - 4:2.
Впору было в матче «Тороса» и «Молота» считать не только шайбы, но и синяки с шишками из-за кулачных боёв. После матча четыре пары «боксёров» схватились друг с другом за воротами, а затем развернулась потасовка в пространстве между скамьями запасных игроков. После того как страсти улеглись, а со льда были убраны перчатки, шлемы и клюшки, судьи не стали проводить послематчевых буллитов, хотя это одна из традиций товарищеских матчей. Но, как говорится, от греха подальше. Потасовками был отмечен и матч пермяков с «Югрой» (Ханты-Мансийск). Но «Югра» при этом не забывала метко бросать по воротам, в результате 3:0 победили северяне, ведомые главным тренером Алексеем Ждахиным.
В третьем матче «Ижстали» с «Молотом-Прикамьем» обе команды сыграли корректнее, хотя напряжение не спадало до последних минут – 3:2 выиграли ижсталевцы. Шайбы забросили Данил Щеголев (две) и Валентин Макаров у «Ижстали», за пермяков дважды отличился Александр Ремов. Ижсталевцы заняли пятое, а молотобойцы последнее место.
За третье место в бескомпромиссной борьбе сошлись ЦСК ВВС (Самара) и «Югра». Во втором туре эти команды встречались, и победу со счётом 2:0 одержали армейцы. С таким же счётом в матче за третье место «Югра» взяла реванш. В ходе игры невозможно было представить, что год назад «Югра» была классом выше, находясь в Континентальной хоккейной лиге, а команда ЦСК ВВС держалась в хвосте турнирной таблицы Высшей хоккейной лиги. Сейчас команды демонстрировали равную игру хорошего уровня.
Проигрыши «Ижстали» с крупным счётом «Торосу» (0:4) и казахстанскому «Торпедо» (3:8) объясняются тем, что в заключительных периодах гости сумели прибавить в движении, а ижсталевцы за ними не успевали. С пермяками удалось справиться и в третьем периоде. Тренеры намерены команду укреплять. На третью игру в состав «Ижстали» успел вернуться Василий Хабаров. Кроме того, заключён контракт с Антоном Кочуровым – это для него будет 15-й сезон в «Ижстали». Приз зрительских симпатий получил в этом турнире ижсталевец Константин Рыжов. Думаю, три-четыре его товарища по команде тоже могли бы претендовать на это звание. Подтверждением семейной традиции стала игра вратаря Евгения Иванникова из «Югры» – он назван лучшим вратарём турнира. Его отец Валерий Иванников тоже выступал на ижевском льду за команду СКА из города на Неве. До сих пор помнится болельщицкая кричалка в его адрес.
Турнир показал, что и болельщики, и сами игроки соскучились по хоккею. Матчи проходили азартно, в борьбе, перехлёстывающей иногда через край допустимого. На трибунах проявляли себя группы фанатов «Тороса», «Молота-Прикамья» и «Югры». Были пусть не сенсации, но неожиданные результаты. С нетерпением будем ждать начала сезона и с надеждой, что 15-й турнир памяти гендиректора Василия Тарасова будет ещё более интересным. Директор клуба «Ижсталь» Константин Билан пригласил все команды приехать на этот турнир и в будущем году.
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