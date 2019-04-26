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Хоккей Болельщиков зовут на юбилей

26 апреля
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Обещанный 60-летний юбилей хоккейного клуба «Ижсталь» состоится 28 апреля в пространстве Ледового дворца «Ижсталь», крытого катка «Олимпиец» и вокруг них. Вход для всех любителей хоккея свободный.

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В 10 часов 30 минут на льду «Олимпийца» мастер-класс даст известнейший защитник и тренер Константин Маслюков. В 11 часов 30 минут его заменят тренер Альберт Логинов и нападающий Кирилл Князев. Это мастер-классы для воспитанников хоккейной школы.

С 11 до 12 часов 40 минут в Ледовом дворце будет организовано массовое катание на льду, причём с бесплатным прокатом коньков.

На пресс-конференцию ветеранам «Ижстали» и журналистам отведено 20 минут. Видимо, исходя из продолжительности игрового периода в хоккее. В пресс-конференции будет участвовать Владимир Сырятов – участник сезона 1958-1959 годов в составе ижевской команды.

С 13 часов начнётся автограф-сессия, тоже по 20 минут будет отведено сначала на автографы с игроками из династии Чупиных, а затем Геннадию Ушакову и Филиппу Долганову, Сергею Давыдкину и Валентину Макарову.

Праздник торжественно откроется в 13 часов матчем звёзд Ночной хоккейной лиги и призёрами соревнований «Золотая шайба». Затем настроение зрителям поднимут группы поддержки хоккейных команд и их маскоты (Ёж и Волк).

В 14 часов 10 минут начнётся матч ветеранов «Ижстали» против ветеранов глазовского «Прогресса».

На 15 часов 30 минут назначено посвящение в хоккеисты юных ижсталевцев. Затем Почётными грамотами и символическими Кубками будут награждены ветераны хоккейной команды «Ижсталь», а закончится торжество раскраской льда Ледового дворца. Рисовать на льду можно будет с 14 часов. Ожидаются самодеятельные этнофутуристы и авангардисты. Кисти и краски предоставляются на месте.

На праздник приглашены форварды Игорь и Александр Орловы. Их партнёр, а ныне известный тренер Мисхат Фахрутдинов. Приглашение принял ещё более известный тренер Николай Соловьёв, несколько лет бывший капитаном в «Ижстали». А также защитник, чемпион мира Фёдор Тютин – самое продолжительное время из ижевчан выступавший в заокеанских командах НХЛ. Из Дюссельдорфа обещал прилететь атакующий защитник Сергей Викулов. Ждут новых встреч с болельщиками легендарные игроки и тренеры Сергей Абрамов, Дмитрий Федин, Ильназ Загитов, Александр Смагин, Владимир Маслов, Владимир Бояринцев, Дмитрий Холодков. Каждое имя – это история ижевского хоккея. Некоторые фамилии гостей, прилетающих из-за рубежа, держатся в секрете.

Наполнение позитивными эмоциями любителям хоккея гарантировано. Можно будет и свои умения продемонстрировать на интерактивных площадках. Праздник будет сопровождаться почти несмолкаемой музыкой.

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Автор статьи

Александр СТАРШОВ Все материалы этого автора

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