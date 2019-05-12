Однажды на фотовыставке в республиканском госпитале ветеранов войн её автор, Светлана Семёнова, узнала, что в госпитале находится Михаил Чигвинцев, участник Великой Отечественной войны. Предложила сыну, студенту факультета журналистики: «Запиши рассказ Михаила Никифоровича о тех годах, о том, как досталась Победа».
Несмотря на возраст (Михаилу Чигвинцеву идёт 96-й год), ветеран войны встретился с юношей и полтора часа почти без перерыва рассказывал, как воевал – и при танковом корпусе, и в полку «катюш». Когда упомянул медсестру, изувеченную фашистами в венгерской деревне, остановился, не сразу смог продолжить рассказ. Три четверти века прошло, а боль не притупилась… Предлагаем читателям рассказ Михаила Никифоровича Чигвинцева.
– Родился я в 1923 году в Татарской Республике, в местности, которая сейчас относится к Агрызскому району. Десятилетку окончить не удалось – в мае 1942 года призвали в армию. Участвовал в Сталинградском сражении, но не в самый страшный период обороны, а уже тогда, когда фашистская группировка была окружена и шла её ликвидация. Прошёл через территорию Советской Украины, а также через Румынию, Болгарию, Югославию, Венгрию, Австрию. Пять чужих государств «перешагнул».
Участвовал в Изюм-Барвенковской операции. Когда на Курской дуге наметился перевес в пользу Красной армии, началось наступление и у нас, вблизи города Изюм. Тогда стала поступать техника из Америки и Англии по ленд-лизу. Наша группа разведчиков была на бронетранспортёрах канадского производства.
Под огнём
– Бой за Донбасс. Я в составе роты разведчиков при танковом корпусе. Как обычно представляют разведчиков? Вот ребята ползут, берут «языка»… А у нас танковый корпус, там другого рода разведка – в подвижных воинских частях. Встречают слабое сопротивление – сообщают в штаб и едут дальше. Где-то встречают серьёзную оборону и тогда получают команду вернуться. Перед наступлением мы стояли в лесу. Нас немцы обстреливали, бомбили, и всё это терпимо – нас не видно. А потом мы пошли в наступление – по местности, где всё на виду. Ударили немецкие миномёты. Летом сильный дождь неожиданно сменяется градом – вот так колотило по нашему бронетранспортёру. Он загорелся, мы выскочили под этот огонь, я получил ранение. Это было 22 июля 1943 года.
По чужим странам
– Курскую битву называют также «дугой», тогда эта огненная полоса боёв растянулась до самого Чёрного моря. Дальше мы пошли по чужим странам. В Болгарии сопротивления не встретили. До этого болгары колебались – воевать или не воевать против нас. Знали, что советские войска сосредотачиваются в районе Одессы, а оттуда рукой подать до Болгарии. Парламентёр сообщил, что болгарская армия стрелять не будет.
Особенно тяжёлыми были бои за Будапешт. В ходе этих боёв в плен было взято 110 тысяч фашистов. Сравните: в итоге боёв за Сталинград – примерно 90 тысяч. Чувствуете разницу? Будапештское сражение не считается таким же великим, как Сталинградское, потому что в Сталинграде сумели добиться перелома, а тут уже шёл 1945 год: армия научилась и окружать, и в плен брать. Но бои шли тяжёлые.
Среди ночи – стрельба
– Помню, мы ночевали в одной венгерской деревне и не ждали немецкого нападения. И вдруг среди ночи – стрельба. Выскочили из хат, а по улицам деревни уже шныряют немецкие танки и бронетранспортёры. Мы ничего не могли сделать – только бежать. Я ночевал на крайней улице, поэтому мне удалось убежать.
Деревня имела стратегическое значение, нам надо было снова её взять. После того, как деревню отбили, обнаружили в кузнице свалку трупов. Это были те ребята, которые не сумели бежать. Перед тем, как расстрелять, их, видимо, пытали. Через некоторое время в газете появилась статья мадьяра, жителя деревни. Он написал, что была ещё женщина – медицинская сестра. Её жгли калёным железом, но она осталась жива. Вот представьте ситуацию – груда изуродованных трупов и среди них эта девушка – медсестра.
В полку «катюш»
– В Австрии я был в полку «катюш». В апреле 1945 года сложилась такая ситуация: немцы не хотели сдаваться в плен нам, а американцам, напротив, – охотно. Наш полк «катюш» вышел из войны 16 апреля 1945 года, то есть почти на три недели раньше её завершения. В этот же день, 16 апреля, начался генеральный штурм Берлина.
Вот меня в беседах спрашивают: «Ты, ветеран, хоть до Берлина-то дошёл? Ты там стрелял в порядке победного союза?». Нет, в Берлине я не был. И впустую не жёг патроны. Но когда я говорю, что дошёл до американцев, собеседник сразу оживляется: «А, встреча на Эльбе!». Это недостаток нашей пропаганды. Там же протяжённый фронт, и на каждом километре встречи были! Наша состоялась на Дунае, где-то впереди – Нюрнберг, Линц, который уже заняли американцы. Так и закончилась для меня война.
В немецкой семье
– В школе я изучал немецкий язык, а его вся Европа знает. И вот примерно в июле командир мне говорит: «Тебе придётся пожить в одной немецкой семье». В этой семье был юноша лет 16-ти, весёлый такой парнишка, мы с ним быстро сдружились. Как-то я запел: «Сердце красавицы склонно к измене и к перемене». И тут слышу: «А-а, Верди, Верди, Риголетто, герцог!». Вот так я, деревенский парень, впервые в жизни услышал имя композитора Джузеппе Верди, название его оперы «Риголетто», а также имя героя – герцога. Юноша пригласил меня в комнату, сыграл на пианино «Голубой Дунай». Потом говорит: «Пожалуйста, сыграйте вы». А что я, деревенский парень, ему сыграю?..
В этой семье я жил две или три недели, и никто ни разу не заговорил о войне. Юношу звали Михель, а меня его мама называла Михель-рус. В жаркий день Михель позвал меня купаться, а как я пойду? У меня штаны порваны. Во время боёв штаны не берегут. Михель дал плавки, и мы пошли купаться в бассейне, стоявшем во дворе одного из хозяйств. Подходим, а в бассейне немецкие девчонки. Зачем, спрашивают Михеля, русского солдата ведёшь? Михель в ответ: «Да хороший парень, хороший». Купались, потом грелись на солнышке. И вот одна девушка спрашивает: правда ли, что в России женщины носят не платье, а мешок? Моих знаний немецких слов вполне хватило, чтобы это понять. Возражаю, а девушке неймётся: рисует на песке прямоугольник, отсекает уголки для рук, а в середине вырезает отверстие для головы – платье готово. Это пример того, как фашистская пропаганда одурачивала население. Знаю, что немцы издавали журнал «Унтерменш». Искали оборванцев, калек от рождения и фотографировали их. Так формировали представление: русские – это что-то непонятное, недочеловеки.
Принципиальности не занимать
- После Великой Отечественной войны отношения с Америкой осложнились, и меня демобилизовали только в 1947 году. Кстати, маршал Язов (он, как и я, родился в 1923 году) говорил: из каждых десяти человек, родившихся в 1923 году, с войны вернулся только один.
В общей сложности прослужил я пять лет. Непосредственно в действующих частях был два с половиной года. Демобилизовавшись, поступил в Казани в юридическую школу. Туда брали тех, кто не моложе 23 лет.
Получал стипендию и ещё работал: на Волге разгружал баржи с дровами. В театры ходил. Задача была у меня – все театры обойти. Тогда и увидел на сцене оперу Верди «Риголетто»…
Нас посылали на практику. Я поехал туда, где жила мама. Кто-то подал мысль: «Когда направляли на практику, давали командировочные удостоверения, значит, нам должны заплатить командировочные деньги». И мы подали иск к нашей альма-матер. Директор возмутился: «Мне на это не выделяют деньги!». А мы отвечаем: «Вы же сами учили, что за действия администратора отвечает государство». Суд вынес решение: оплатить командировочные расходы. Это единственный случай, когда студенты применили свои знания и первым делом предъявили иск своему учебному заведению – Казанской юридической школе. Позже, бывая в Казани, слышал отзывы: «Вспоминают нахалов и больше никого в командировки не отправляют».
По окончании юридической школы я получил направление в Удмуртию. Трудился следователем, прокурором в Игринском, Ижевском и Завьяловском районах – до 1987 года.
СПРАВКА «УП»
Михаил Чигвинцев был призван в ряды Советской Армии в мае 1942 года. Проходил военную службу в период боевых действий с июля 1942-го по май 1945 года. В декабре 1942 года участвовал в боях под Сталинградом, был ранен.
16 апреля 1945 года полк, в котором воевал Михаил Чигвинцев, участвовал во взятии Санкт-Пельтена, находившегося на автостраде Вена – Мюнхен.
М.Н. Чигвинцев награждён медалями «За боевые заслуги», «За взятие Будапешта», «За взятие Вены», «За победу над Германией». В мирное время Михаил Чигвинцев трудился в органах прокуратуры. Награждён Почётной грамотой Генерального прокурора СССР и ЦК профсоюза работников госучреждений.
Записал Михаил СЕМЁНОВ,
студент факультета журналистики Удмуртского государственного университета
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