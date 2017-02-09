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Хочу стать дипломатом!

9 февраля
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Ижевское отделение МИД России отмечает профессиональный праздник.

Icon Хочу стать дипломатом!

10 февраля в России традиционно отмечается День дипломатического работника. Этот профессиональный праздник установлен в 2002 году указом Президента Российской Федерации, он свидетельствует о высоком общественном признании профессии дипломата, о важности внешней политики как одной из ключевых составляющих российской государственности.

Отделение МИД в Ижевске вошло в состав Представительства МИД России в Нижнем Новгороде в 2011 году. Граждане обращаются в отделение по разным вопросам. Это может быть поиск родственников, пропавших за рубежом, оказание содействия соотечественникам, попавшим в тяжелую ситуацию в других странах. Благодаря усилиям дипломатической службы России разрешаются многие вопросы людей, попавших в сложную ситуацию.

Часто представители бизнеса просят проверить надежность потенциальных зарубежных партнеров. Ижевское отделение МИД России помогает им получить разнообразную информацию о кандидате. МИД предоставляет такую информацию на бесплатной основе.

Ежегодно Представительство МИД России в Нижнем Новгороде проводит межрегиональный конкурс «Хочу стать дипломатом».

Конкурс проводится совместно с Нижегородским государственным университетом им. Н.И. Лобачевского (ННГУ) и Нижегородским государственным лингвистическим университетом им. Н.А. Добролюбова (НГЛУ) при поддержке полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе.

Ижевское отделение проводит региональный этап в Удмуртской Республике. В 2011- 2016 годах в числе победителей конкурса были 4 школьника из Удмуртии. Сейчас они проходят обучение в ННГУ и НГЛУ.

Контактный телефон: (3412) 68-24-39.

Адрес: г. Ижевск, пл. 50 лет Октября, 15.

Фото: stnmedia.ru

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