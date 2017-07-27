На расширенном заседании Совета общественной безопасности Удмуртской Республики (с участием в режиме видеоконференции глав муниципальных образований) обсудили проблему пьянства. Наметили направление, цель которого - снизить потребление алкогольной продукции, вести эффективную профилактику алкоголизма.
Вел заседание врио Главы Удмуртской Республики Александр Бречалов. Он сказал во вступительном слове, что Общественный совет по безопасности Российской Федерации рекомендовал рассмотреть этот вопрос. Есть и другое обоснование. В 2016 году 49 процентов зарегистрированных преступлений в республике были совершены людьми в нетрезвом виде. Подобные негативные тенденции сохраняются и в этом году.
Проблема «пьяной преступности» продолжает оставаться злободневной для республики. Александр Бречалов подчеркнул, что не снижается объем продажи алкоголя. Республика входит в число самых торгующих алкоголем, разделяя 6-9-е места с Архангельской, Вологодской областями и Еврейской автономной областью.
«На заседании Правительственной комиссии по профилактике правонарушений, которое прошло 20 марта сего года под председательством министра внутренних дел России Владимира Колокольцева, республика попала в зону жесткой критики. В частности, в протоколе заседания комиссии Удмуртская Республика была названа в числе ряда регионов, которым указано на неудовлетворительную работу по снижению масштабов потребления алкогольной продукции», - добавил врио Главы Удмуртии.
Ущерб несомненный
С вредом пьянства постоянно сталкиваются правоохранительные органы и медицина. Поэтому основные доклады сделали министр внутренних дел по Удмуртии Александр Первухин и врио министра здравоохранения Удмуртии Андрей Воздвиженский.
Понятно, Удмуртию не красит то, что наша республика считается пьющим регионом. Некоторые сельские районы спиваются, и тем самым республика теряет свой генофонд, который позволял растить таких выдающихся спортсменок, как Галина Кулакова и Тамара Тихонова. Именно здоровье в деревнях определяло здоровье народа в целом. Пьянство легко приводит к вседозволенности. Это видно и по дорогам республики. За полгода больше четырех тысяч пьяных водителей привлечены к ответственности за нахождение в нетрезвом виде за рулем. Удалось открыть в Ижевске медучреждение, которое по привычке называют вытрезвителем. Оно оправдывает свое назначение. Александр Первухин уверен, что хотя бы еще одно медучреждение в Ижевске надо добавить.
От населения больше всего нареканий было за продажу алкоголя из ларьков. Сейчас наработана методика, и если выявляется несколько нарушений по продаже алкоголя, то расторгается договор на аренду земли, на которой стоит ларек. На стадии демонтажа сейчас 15 ларьков. Правда, вместо киосков и ларьков появляются продавцы на автомобилях. А когда удается справиться с торговлей с колес, то появляются квартиры, в которых в любое время торгуют спиртным.
То есть одним шагом с распространителями зелья не разделаешься. Александр Первухин считает, что нужна отдельная государственная программа против пьянства. К сожалению, в предыдущие годы из программы по борьбе с преступностью даже вычеркнули пункт, направленный против алкоголизма. Само собой, что во вреде алкоголизма и тогда никто не сомневался. Но нужно было из экономии урезать средства, вот их и урезали там, где по сумме совпадало.
Вне зависимости от алкогольных кампаний медицина Удмуртии и России наработала большой опыт помощи тем, кто желает освободиться от алкогольной зависимости. Есть опыт разъяснительной работы, специализированной помощи, освидетельствования на степень опьянения. Сотрудники Ижевской медакадемии и наркологического диспансера нацелены на то, чтобы искать такие методы работы, где есть наглядность в профилактике алкоголизма. В Ленинском районе Ижевска и в Сарапуле появятся медучреждения, которые позволят удалять пьяных с улиц, то есть вытрезвители по старой терминологии.
Запреты уместны
Традиционно в борьбе против пьянства участвовали неравнодушные общественники и односельчане.
Депутат Госсовета Удмуртии Зоя Степнова рассказала о проекте «Трезвое село», инициатором которого выступил Союз женщин Удмуртии. Инициатива женщин понятна, так как в пьянстве чаще всего причина появления бытового насилия, неполных семей, а то и детей-сирот при живых родителях.
В конкурсе «Трезвое село» в этом году участвуют 44 муниципальных образования из 19 районов.
Зоя Степнова полагает, что и запретительные меры можно применить. Например, сократить время продажи алкоголя, ограничить торговые сети, специализирующиеся на алкоголе. Есть предложение – увеличить штрафы за незаконную торговлю. Прозвучали примеры о Чечне, где алкоголь продают два часа в день, о Якутии, где в 400 территориях вообще не продают алкоголь. Были и примеры из Ульяновской области, где торгуют алкоголем не каждый день.
Кстати, про Ульяновск – там был интересный опыт и в 1980-х годах. Причем это были рыночные решения. То есть партийный руководитель области Геннадий Колбин лично контролировал, чтобы ежеквартально товарооборот в целом рос, а доля выручки от алкоголя в нем сокращалась.
В связи с этим вспомнились слова и нашего борца за трезвость Николая Январского: «Если выгоду приносит продажа водки и пива, то не будет торговец заменять их другими товарами». А вот подчиненным Колбина заменять приходилось – учет и контроль был.
Николая Январского я вспомнил не случайно. На совещании рассказывалось об опыте Якшур-Бодьинского района. И я знал, что он проводил там антиалкогольные занятия. В том числе была публикация об этом в «Удмуртской правде».
А пригласил специалистов в район депутат Владимир Ефремов, обеспокоенный тем, что в среднем мужчины живут в Якшур-Бодьинском районе до 56 лет. И одна из причин в том, что на жителя приходится по 110-120 бутылок водки в год, не считая суррогатов.
Александр Бречалов поручил Зое Степновой и Владимиру Ефремову возглавить процесс работы над региональной концепцией антиалкогольной направленности.
– Через месяц мы снова соберемся. У глав муниципальных образований должны быть реальные планы, которые мы обсудим, а у нас готов рабочий вариант проекта республиканской концепции. Чтобы была рабочая дорожная карта, привязанная к цифрам и срокам. Обращаюсь также к СМИ, жду от вас инициатив по пропаганде здорового образа жизни и профилактике алкоголизма. Это должно стать делом всех, мы должны бороться за новую культуру, за здоровый образ жизни, - подчеркнул Александр Бречалов.
На заседании прозвучало, что будет поддержка тем предпринимателям, у которых категорическое неприятие алкоголя. «Хочешь работать – бросай пить» – это правильный лозунг. На будущий год планируется выделять средства для НКО, работающих в антиалкогольном направлении. Проект концепции намечено рассмотреть в августе.
Вспомнить неустаревшее
В ХХ веке проблема пьянства и в масштабах России, и конкретно в Удмуртии поднималась неоднократно. Поборники пьянства склонны перестроечную борьбу с пьянством (1985-1987 годы) представлять только в виде безобразных очередей за водкой. И такое, конечно, было. Да и другие перегибы допускались. Но было достаточно много того, что можно применить сейчас. Без дополнительных расходов. В 1987 году быстро набрала темп в обществе борьбы за трезвость методика Г.А. Шичко. С помощью ведения дневников, коллективных обсуждений люди за полмесяца бросали пить. Их охватывала эйфория, Кто начинал рифмовать, кто картины рисовать. Проявлялись и другие творческие склонности. Да просто лучше выполняли свою основную работу. Но отрезвить мало, надо еще трезвого человека определить в трезвое окружение, Чтобы рядом были такие же здоровые люди, которые умеют радоваться или преодолевать трудности без вина. Если же остаешься в пьяном окружении, то скорее всего сорвешься в пьяное болото.
ЦИФРЫ И ФАКТЫ
Число задержанных пьяных подростков в этом году - 363 человека.
Почти 70 процентов суицидов в Удмуртии были совершены в нетрезвом виде.
При росте цены на алкоголь постоянно пьющие переходят на суррогаты. Именно от суррогатов быстрее теряют человеческий облик. В первой половине 2017 года уже 105 человек умерли от отравления алкоголем.
Из 55 убийств нынче 43 совершены в нетрезвом состоянии.
В целом Удмуртия занимает третье место по пьяной преступности в ПФО.
Фото: Stopvarikoze.ru
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