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Хочешь изменить мир – начни с себя

6 ноября
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Так считает Павел Плетенев, руководитель кадетско-казачьего патриотического клуба «Спас»

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По профессии он воспитатель. Но не в детском саду, а в специфическом учреждении – в Ижевской воспитательной колонии. Свою специализацию – воспитательная работа с несовершеннолетними осужденными – он выбрал на третьем курсе в Вологодском институте права и экономики ФСИН России.

Закончив учебу, три года назад Павел получил направление в Ижевскую воспитательную колонию. Начались нелегкие служебные будни.Чуть позже Павел нашел для себя занятие, в котором сумел совместить опыт воспитательной работы и желание изменить мир к лучшему. Сегодня в свои 26 лет Павел Плетенев – руководитель патриотического казачьего клуба. Кроме того – отец троих детей, кандидат в мастера спорта по легкой атлетике, победитель конкурса профессионального мастерства среди коллег в исправительных учреждениях Удмуртии.

– В школе и в институте я занимался спортом, сначала лыжными гонками, потом легкой атлетикой, показывал высокие результаты, выступал на чемпионатах России, выполнил разряд кандидата в мастера спорта по легкой атлетике, - рассказывает Павел. – В Ижевске для занятий спортом времени осталось немного: семья, дети, на службе заботы.

В ноябре 2015 года решил я верстаться в казаки. Меня приняли – «верстали», и спросили, каким направлением хочу заниматься. Недолго думая, сказал, что хотел бы в Ижевске открыть патриотический казачий клуб. Так в феврале 2017 года приказом атамана Удмуртского регионального отделения межрегиональной общественной организации содействия возрождению казачества Оренбургского казачьего войска было создано Ижевское отделение подростково-молодежного кадетско-казачьего патриотического клуба «Спас».

У клуба много задач. Из важнейших – воспитание чувства патриотизма и верности Родине, изучение истории и культуры Отечества и родного края, физическое развитие, формирование здорового образа жизни, подготовка к военной службе, сохранение традиций казачества.

– На помощь пришли инструкторы казачьих кадетских сборов, казаки хутора «Троицкий». И, конечно же, очень поддержала супруга, - говорит Павел Плетенев. - Свою работу по патриотическому воспитанию мы проводим в выходные и в каникулы. Два раза в год во время каникул проходят недельные кадетские казачьи сборы. Дети приезжают со всей Удмуртии, перенимают опыт старших казаков. Тут и строевая подготовка, и огневая, и медицинская, занятия по топографии, физической культуре и музыке, изучение истории и традиций казачества, основ православия, обучение верховой езде и выживанию в условиях дикой природы.

Нас часто приглашают в школы для проведения классных часов на патриотическую тематику. Самое главное, детям действительно интересно то, что мы пытаемся до них донести. Например, недавно в селе Старые Зятцы в актовом зале школы провели занятие о патриотизме, уважении к старшим и возрождении традиций нашего общества. После занятия дети еще долго не расходились, задавали множество вопросов, им было по-настоящему интересно!

В выходные и праздничные дни мы с казаками нашего хутора посещаем храмы, помогаем в проведении служб, охраняем общественный порядок во время праздничных служб. Ежегодно организуем крестные ходы по территории Удмуртии, которые иной раз растягиваются на сто с лишним километров. Активно взаимодействуем с другими патриотическими объединениями, православными храмами, линейными отделами полиции. Ежегодно помогаем в организации и проведении городских массовых спортивных мероприятий.

Почему я этим занимаюсь? Я считаю, что без уважения к прошлому, без сохранения культуры, традиций, чувства патриотизма у подрастающего поколения не может быть достойного будущего. И начинать нужно с себя!

Олеся ВЕРЕЩАГИНА

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