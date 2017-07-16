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Химоружие в Удмуртииl скоро будет уничтожено

15 июля
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I Химоружие в Удмуртииl скоро будет уничтожено

В Кизнере запустили последний пусковой комплекс по уничтожению химоружия. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на начальника Федерального управления по безопасному хранению и уничтожению химического оружия генерал-полковника Валерия Капашина.

Валерий Капашин отметил, что в новом здании будет уничтожаться люизит. Также он рассказал, что на заводе организована деятельность по уничтожению фосфорорганических и кожно-нарывных ядов. Завод в Кизнере действует с 2013 года, это седьмое подобное предприятие в стране. Он был построен для уничтожения боеприпасов, начиненных ядовитыми зарином, зоманом, ви-иксом и люизитом.

На сегодня наша страна уничтожила уже 99,2 процента собственных запасов химоружия. Окончательно эта работа будет завершена к концу нынешнего года.

Фото: Izh.kp.ru

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