В Кизнере запустили последний пусковой комплекс по уничтожению химоружия. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на начальника Федерального управления по безопасному хранению и уничтожению химического оружия генерал-полковника Валерия Капашина.
Валерий Капашин отметил, что в новом здании будет уничтожаться люизит. Также он рассказал, что на заводе организована деятельность по уничтожению фосфорорганических и кожно-нарывных ядов. Завод в Кизнере действует с 2013 года, это седьмое подобное предприятие в стране. Он был построен для уничтожения боеприпасов, начиненных ядовитыми зарином, зоманом, ви-иксом и люизитом.
На сегодня наша страна уничтожила уже 99,2 процента собственных запасов химоружия. Окончательно эта работа будет завершена к концу нынешнего года.
Фото: Izh.kp.ru
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