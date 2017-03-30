21 марта на объекте по хранению и уничтожению химического оружия в поселке Кизнер с рабочим визитом побывал начальник Федерального управления по безопасному хранению и уничтожению химического оружия генерал-полковник Валерий Капашин.
После осмотра строящихся корпусов на промышленной зоне объекта «Кизнер» он провел техническое совещание с представителями подрядных организаций, на котором обсудил ход строительства и возможные сроки пусконаладочных работ.
Состоялась встреча и с представителями региональных СМИ, на которой Валерий Капашин ответил на интересующие вопросы. В частности, начальник федерального управления подчеркнул, что на данный момент в России уничтожено 97 процентов общих запасов химического оружия. Полностью уничтожены отравляющие вещества на шести из семи созданных объектов по уничтожению химического оружия. Федеральным управлением была проработана возможность досрочного выполнения Российской Федерацией международных обязательств по Конвенции о запрещении разработки, производства, накопления и применения химического оружия и его уничтожении, поэтому на сегодняшний день полное уничтожение отравляющих веществ возможно осенью 2017 года.
«Мы сегодня ориентируемся - даже ни на йоту сомнений нет - на дату 24 октября», - сказал руководитель федерального управления. Он отметил, что процесс уничтожения может быть завершен и ранее этого срока - в сентябре.
Оптимизация процесса уничтожения химического оружия будет проведена за счет финансовых средств, предусмотренных программой «Уничтожение запасов химического оружия в Российской Федерации» на выполнение мероприятий, и дополнительных затрат не потребуется.
Сокращение сроков уничтожения химического оружия не повлияет на качество обеспечения промышленной и экологической безопасности. В заключение Валерий Капашин подчеркнул, что все успехи и достижения в деле уничтожения химического оружия стали возможны благодаря коллективу федерального управления:
«Он уникален, как никогда мобилизован, готов к выполнению поставленных задач».
Подготовлено группой по связям с общественностью федерального управления
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