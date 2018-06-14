Главная » Общество » #Hello от «МегаФона»: безлимитные соцсети и мессенджеры для футбольных болельщиков и туристов

#Hello от «МегаФона»: безлимитные соцсети и мессенджеры для футбольных болельщиков и туристов

14 июня
0

«МегаФон» расширяет тариф #Hello для гостей из других стран. Спортивные болельщики и просто иностранные туристы смогут экономить на роуминге и при этом неограниченно пользоваться мессенджерами и социальными сетями, а также получат минуты и SMS для связи с друзьями и родными.

Hello #Hello от «МегаФона»: безлимитные соцсети и мессенджеры для футбольных болельщиков и туристов

Тариф был создан с учетом потребностей активных путешественников, в том числе футбольных фанатов. Он включает безлимитный трафик для общения в мессенджерах (WhatsApp, Viber, eMotion, Snapchat, Facebook Messenger) и социальных сетях (Facebook, Instagram), дополнительные 10 ГБ мобильного интернета на остальные сервисы, 30 минут звонков и 30 SMS на любые номера России и в другие страны, а также возможность совершать безлимитные вызовы на номера «МегаФона». Стоимость пакета составляет 700 рублей (менее 10 евро) за каждые две недели.

Все SMS-уведомления в тарифе на английском языке. Также действует поддержка на английском на странице компании в Facebooк и при звонке в колл-центр. Причем система определит сама, что ей звонит абонент тарифа #Hello, и переведёт звонок клиента на англоговорящего специалиста.

«Мы начали готовить предложение для туристов во время Кубка Конфедераций. Самыми востребованными среди гостей из других стран являются мессенджеры и социальные сети, поэтому мы решили дать туристам больше возможностей для того, чтобы делиться впечатлениями с родными и друзьями. При стоимости тарифа менее 10 евро гости нашей страны теперь могут неограниченно общаться с близкими в соцсетях и мессенждерах, делиться фотографиями, видео, аудиосообщениями. А для других целей у них останется еще 10 ГБ самого быстрого мобильного интернета, доступного в любом регионе нашей страны», - комментирует Александр Фетисов, директор по маркетингу на массовом рынке компании «МегаФон».

Иностранный гражданин может купить симку по своему паспорту в салонах «МегаФона» или заказать доставку.

Перечень стран, в которые пользователи могут звонить и отправлять SMS в рамках тарифа: Австралия, Англия, Аргентина, Бельгия, Бразилия, Германия, Дания, Египет, Иран, Исландия, Испания, Колумбия, Коста-Рика, Марокко, Мексика, Нигерия, Панама, Перу, Польша, Португалия, Республика Корея, Саудовская Аравия, Сенегал, Сербия, Тунис, Уругвай, Франция, Хорватия, Швейцария, Швеция, Япония, Австрия, Израиль, Италия, Канада, Китай, Латвия, Литва, Нидерланды, Норвегия, ОАЭ, США, Турция, Финляндия, Чехия, Эстония.

«МегаФон» предоставляет своим клиентам лучшие скорости мобильного интернета на стадионах Чемпионата мира 2018, согласно исследованию информационно-аналитического агентства «Телеком Дейли».

Комментарии

нет комментарев

Написать комментарий

Можно войти через аккаунт Удмуртской правды или соц. сети

Войти через Facebook Войти через Vkontakte Войти через Twitter Войти через Google Войти через Yandex

Если вы не зарегистрированы на нашем сайте и у вас нет профиля в соц. сетях, зарегистрируйтесь , это займёт пару секунд, после чего вы сможете оставить комментарий.

Читать также

«Аксион» открыл памятник конструктору первых отечественных мотоциклов П.В. Можарову
14 июня
9 июня 2018 года на прилегающей к «Аксиону» территории (рядом с перекрёстком улиц Карла Маркса и Боро...
В День России Глава Удмуртии Александр Бречалов вручил паспорта талантливым детям республики
13 июня
Торжественная церемония состоялась 12 июня, в день, когда жители нашей республики отмечают День Росси...
Поздравление Председателя Государственного Совета Удмуртской Республики с Днем России
12 июня
Уважаемые жители Удмуртской Республики!...
Поздравление главы Удмуртской Республики с Днем России
11 июня
Уважаемые жители Удмуртской Республики!...

Вопросы и ответы Rss

вопрос 21 июня 2016
О строительстве Республиканского реабилитационного центра для детей и подростков
ответ
вопрос 24 мая 2016
В размере 60 процентов от заработка
ответ
вопрос 24 мая 2016
Хочу узнать, откуда я родом и кто мой отец
ответ
вопрос 27 апреля 2016
ответ
Задать вопрос

Час письма Rss

Любовь Ионова, Борис Решетников, Анна Кузнецова, Любовь Репина, Вероника Санникова, Мария Шелемова, пос. Кизнер
«Наша работа - о людях забота»
Юрий ПОЛУПУДНОВ, г. Самара
Заехал к другу в Акилово
Светлана РОДИОНОВА, г. Сарапул
Не называйте «детьми войны»
Тимиргузяль Гафурова
Праздничный маршрут
Написать письмо