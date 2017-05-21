7 мая все желающие съехались в Чабишур на праздник встречи лета Гуждор.
В восемь часов утра к чабишурской сосне - молельному месту удмуртов рода Тукля - начали собираться гости. А само действо началось гораздо раньше. Восяси (молящиеся Геннадий Сидоров, Василий Тратканов и Андрей Петров) к приезду остальных уже развели священный огонь. Над четырьмя кострами в огромных котлах пыхтит каша и булькает суп.
Верховному божеству варится пшенная каша, на погоду заговаривается каша из нескольких круп, а для водного божества готовится уха.
Погода такая, что гости редкий раз отходят от огня и с удовольствием греют руки о кружки с ароматным травяным чаем. Невдалеке на свежей травке пасутся нарядные лошади. На них катают всех желающих. И самая важная их миссия в этот день - привезти к гостям Айкай - душу небес. Ее приближение гости встречают словами: «Весна идет!»
К 10 часам все готово: каши томятся, щуки на огромном блюде лежат на застеленном скатертью столе в окружении угощений, которые гости привезли с собой. В руках молящихся блюда с горячим (для каждого божества свой набор), а на устах молитва. Молитвы с просьбами о заботе произносятся полушепотом в тишине.
Закончилось священнодействие, ухой и кашей угощаются все гости. Теперь настает пора игр, песен и танцев. Дети с удовольствием катают крашеные яйца, взрослые под гармонь и баян поют задорные песни. В беседах разговоры о наступающем лете, мысли о новом урожае.
По словам Василия Тратканова, хранителя обрядов и традиций удмуртов, в прежние времена это один из самых больших праздников удмуртов нашей территории. Праздничные мероприятия длились не один день, начинались после выхода из берлог медведей, примерно после 7 апреля. В эти дни молились всем божествам, не только высшему пантеону, поминались умершие. А завершались праздники началом посевной кампании.
В нашем районе Гуждор проводится второй год подряд, и желающих присоединиться нынче больше. Организаторы надеются, что он станет хорошей традицией, которая ежегодно будет собирать у священной вековой сосны удмуртское население района, что наследие предков мы передадим потомкам.
Ирина РЕДЬКИНА
Комментарии
Написать комментарий
Можно войти через аккаунт Удмуртской правды или соц. сети
Если вы не зарегистрированы на нашем сайте и у вас нет профиля в соц. сетях, зарегистрируйтесь , это займёт пару секунд, после чего вы сможете оставить комментарий.