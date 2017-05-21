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Гуждор - традиции предков

20 мая
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В Увинском районе прошел праздник встречи лета Гуждор

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7 мая все желающие съехались в Чабишур на праздник встречи лета Гуждор.

В восемь часов утра к чабишурской сосне - молельному месту удмуртов рода Тукля - начали собираться гости. А само действо началось гораздо раньше. Восяси (молящиеся Геннадий Сидоров, Василий Тратканов и Андрей Петров) к приезду остальных уже развели священный огонь. Над четырьмя кострами в огромных котлах пыхтит каша и булькает суп.

Верховному божеству варится пшенная каша, на погоду заговаривается каша из нескольких круп, а для водного божества готовится уха.

Погода такая, что гости редкий раз отходят от огня и с удовольствием греют руки о кружки с ароматным травяным чаем. Невдалеке на свежей травке пасутся нарядные лошади. На них катают всех желающих. И самая важная их миссия в этот день - привезти к гостям Айкай - душу небес. Ее приближение гости встречают словами: «Весна идет!»

К 10 часам все готово: каши томятся, щуки на огромном блюде лежат на застеленном скатертью столе в окружении угощений, которые гости привезли с собой. В руках молящихся блюда с горячим (для каждого божества свой набор), а на устах молитва. Молитвы с просьбами о заботе произносятся полушепотом в тишине.

Закончилось священнодействие, ухой и кашей угощаются все гости. Теперь настает пора игр, песен и танцев. Дети с удовольствием катают крашеные яйца, взрослые под гармонь и баян поют задорные песни. В беседах разговоры о наступающем лете, мысли о новом урожае.

По словам Василия Тратканова, хранителя обрядов и традиций удмуртов, в прежние времена это один из самых больших праздников удмуртов нашей территории. Праздничные мероприятия длились не один день, начинались после выхода из берлог медведей, примерно после 7 апреля. В эти дни молились всем божествам, не только высшему пантеону, поминались умершие. А завершались праздники началом посевной кампании.

В нашем районе Гуждор проводится второй год подряд, и желающих присоединиться нынче больше. Организаторы надеются, что он станет хорошей традицией, которая ежегодно будет собирать у священной вековой сосны удмуртское население района, что наследие предков мы передадим потомкам.

Ирина РЕДЬКИНА

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