Не так давно республика приобрела 4 таких комплекта, в каждом – по 7 игр. Они будут переданы в загородный оздоровительный комплекс «Лесная сказка», Канифольный детский дом—интернат, Республиканский социально—реабилитационный центр для граждан пожилого возраста и инвалидов. А в новом здании Республиканского реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья эти игры уже используются. 17 мая здесь состоялся мастер—класс, во время которого игры продемонстрировал гроссмейстер международного класса, главный тренер Федерации новуса г. Москвы, президент Федерации настольных спортивных игр России Гунтарс Бралитис.
Состязание… плечами
Вот настольная игра, на площадке которой изображён человек, бросающий мешочек. Если мешочек попадает в отверстие, получаешь три очка, на поле – одно очко, мимо поля – ни одного. Два человека состязаются в том, кто больше наберёт очков. В Лас—Вегасе по подобной игре проводится чемпионат мира. Играть в неё сможет даже ребёнок, передвигающийся в коляске. Ничего страшного, если он будет кидать мешочки в отверстие с совсем маленького расстояния. Главное, что у него возникнет ощущение победы.
Следующая игра – российского происхождения, появилась в 2014 году. Фигурки—матрёшки передвигаются по полю благодаря роликовой основе. Здоровый человек нередко перекидывает матрёшку через весь стол, а ребёнок, у которого слабая моторика, наоборот, попадает точно в цель. И очень доволен: у него, оказывается, даже есть преимущество перед здоровым человеком!
Гроссмейстер показал и английскую настольную игру (при «сухом законе» народ всё равно ходил в бары – поиграть в эту игру), и немецкую. Сказал: «Если у человека один биточек в руке, второй – у борта, и ему удастся закинуть их в две лунки, то за это он может получить звание чемпиона мира».
Гунтарс Бралитис продемонстрировал и игру на «живом» столике, в которую можно играть… плечами. То есть если к этой игре прикрепить два ремешка и надеть их на плечи человека, у которого нет рук, то он сможет закатить шарики в лунку.
— Если боженька что—то отнял у человека, то обязательно ему что—то добавил, — говорит Гунтарс. – Если в таком соревновании – с помощью движения плеч – участвуют здоровый человек и человек без рук, то я на сто процентов уверен, что победит безрукий. Есть и настольная игра для незрячих.
Самой сложной показалась игра «Новус». Описание международных правил этой игры заняло 16 листов формата А4. Эта игра позволяет разработать мышцы, учит владеть собой. Играть в неё надо легко, изящно, тогда всё получится.
Продемонстрировав игры, Гунтарс Бралитис предложил:
— Не надо ждать Дня города или какого—то другого праздника. Благодаря этим играм можно устроить вечеринку. Придумайте дресс—код (какие—нибудь шапочки, шарфики), подготовьте викторину по истории игр и по истории стран, в которых они появились. Действительно, это будет увлекательно.
В 13—16 лет каждый паренёк хочет бежать быстрее всех, прыгать дальше и выше всех. А если из—за ограничений здоровья не может? Так он покажет себя в настольных играх. «Вот это самое главное», — подытожил сказанное Гунтарс Бралитис.
Добавим, что проект развития настольных спортивных игр на базе реабилитационного центра в Ижевске получил поддержку как Федерации настольных игр России, так и Национального парадельфийского комитета России.
Победный крик
Практика реабилитации с помощью настольных игр в стране и мире уже большая. Гунтарсу запомнился, например, мальчик, который не владел собой, нервничал, у него всё из рук падало. Гунтарс поговорил с ним, и через игру мальчик стал себя узнавать, понимать, что можно делать, а что – нельзя. Теперь уже мальчик мог остановиться и подумать: «Я нервничаю, поэтому у меня не получается». Отец мальчика не подходил, смотрел на игру сына издалека, а потом признался Гунтарсу: сын у стольких врачей был, но только сейчас, во время этой игры, понял, как выходить к полезному для него финишу.
Другая ситуация. Поиграть в настольную игру пригласили девочку из неблагополучной семьи. Она ходила всё время в косынке, была скованной, «внутри себя была побита». Боялась, что, если что—то сделает, её обязательно будут ругать. Когда девочка поняла, что может в настольную игру просто играть, а у кого—то и выиграть, то даже внешне изменилась: через неделю ходила уже без косынки, не боялась выражать эмоции.
Настольные игры, которые Бралитис демонстрировал в Ижевске, он показывал и в других странах. На выставке в Германии игрой «Матрёшка» заинтересовалась девочка в коляске: матрёшки так красиво катаются и сами такие красивые! Жестом попросила маму и папу подвезти её к столу с игрой. Моторика у этой девочки очень слабая, и сначала она смогла передвинуть матрёшку на самую малость, но ей так понравилось катать эту куколку по игровому полю, что минут через пятнадцать она уже смогла переместить фигурку на 60 сантиметров! Раздался какой—то нечеловеческий крик, но это был крик радости, победы.
После мастер—класса я попросила Ирину Манохину, воспитателя детского отделения одной из больниц, сравнить новые игры с теми, в которые играют её подопечные дети.
— Новые игры, — сказала Ирина Викторовна, — гораздо эстетичнее. Вот сейчас представили игру с мешочками. Мы в отделении тоже в подобную игру играем, но наши дети пытаются закинуть мешочек, извините, в корзину для… мусора, то есть мы используем подручные предметы. А тут так всё продумано, эстетично. Когда дети видят красиво оформленную игру, они чувствуют, что о них заботятся. В детском отделении, где Ирина Манохина работает, теперь будет три новые красивые игры.
Фото: Светлана Макагон
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