Два человека погибло после наезда грузового «Урала» на легковой автомобиль. Серьезная авария произошла в четверг, 2 февраля, в 17:16 часов в Игринском районе.
На 263 км автодороги «Елабуга – Пермь» 24-летний водитель автомобиля «Урал» совершил столкновение с двигающимся впереди автомобилем «ВАЗ» под управлением 41-летнего мужчины.
В результате ДТП пассажир автомобиля «ВАЗ» - 46-летний мужчина получил смертельную травму. Водитель легковушки также получил травмы, при доставлении в медицинское учреждение скончался в автомобиле скорой медицинской помощи.
Госавтоинспекция обращается ко всем, кто владеет какой-либо информацией по данному факту ДТП, а также проезжавшим указанный участок дороги и очевидцам произошедшего: просим сообщить в дежурную часть УГИБДД по телефонам 415-700 и 415-701, либо в дежурную часть отделения ГИБДД ММО МВД России "Игринский" по телефону (34134) 4-17-84.
Фото: 18.mchs.gov.ru
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