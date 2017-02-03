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Грузовой «Урал» подмял под себя легковушку в Игринском районе

3 февраля
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Screenshot 1 Грузовой «Урал» подмял под себя легковушку в Игринском районе

Два человека погибло после наезда грузового «Урала» на легковой автомобиль. Серьезная авария произошла в четверг, 2 февраля, в 17:16 часов в Игринском районе.

На 263 км автодороги «Елабуга – Пермь» 24-летний водитель автомобиля «Урал» совершил столкновение с двигающимся впереди автомобилем «ВАЗ» под управлением 41-летнего мужчины.

В результате ДТП пассажир автомобиля «ВАЗ» - 46-летний мужчина получил смертельную травму. Водитель легковушки также получил травмы, при доставлении в медицинское учреждение скончался в автомобиле скорой медицинской помощи.

Госавтоинспекция обращается ко всем, кто владеет какой-либо информацией по данному факту ДТП, а также проезжавшим указанный участок дороги и очевидцам произошедшего: просим сообщить в дежурную часть УГИБДД по телефонам 415-700 и 415-701, либо в дежурную часть отделения ГИБДД ММО МВД России "Игринский" по телефону (34134) 4-17-84.

Фото: 18.mchs.gov.ru

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Автор статьи

Антуганова А Все материалы этого автора

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