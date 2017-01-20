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Грузовой поезд травмировал 15-летнего подростка на железнодорожной станции в Можге

20 января
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04ae05af48f833c014975c8974758e65 Грузовой поезд травмировал 15-летнего подростка на железнодорожной станции в Можге

Следователи устанавливают обстоятельства травмирования 15-летнего подростка на железной дороге в Можге. Несчастный случай произошел накануне вечером, 19 января около 17 часов, сообщает пресс-служба Приволжского следственного управления на транспорте СК РФ.

По предварительным данным, юноша переходил через железнодорожные пути на станции «Можга» и был травмирован грузовым поездом. В результате происшествия ребенок получил травму головы и был госпитализирован в больницу.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства происшествия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Следователями также готовятся представления в Горьковскую железную дорогу об усилении мер безопасности на данном участке, а в контролирующие органы будет направлена информация о необходимости усиления профилактической работы среди детей и их родителей о правилах нахождения на объектах железной дороги.

Фото: kirov-portal.ru

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Автор статьи

Антуганова А Все материалы этого автора

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