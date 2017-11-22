В Алнашском районе завершили капитальный ремонт еще трех домов....

Все предприятия должны позаботиться о том, чтобы рабочие места были безопасны....

Проект Закона «О бюджете Удмуртской Республики на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» бы...