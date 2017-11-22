Группа ВТБ и Правительство Удмуртии запускают в республике образовательный курс для предпринимателей «Ближе к делу».
Онлайн-обучение стартует 21 ноября и включает в себя следующие разделы: право, финансы, продажи, продвижение, люди и «управление собой». Пройти обучение бесплатно может любой предприниматель или заинтересованный в открытии своего дела житель России, для участия необходима регистрация на сайте https://kdelu.online. Занятия продлятся до 26 декабря, выпускники курса получат отчет с персональными рекомендациями, электронный сертификат и приглашение на очную встречу с экспертами, которая состоится в Ижевске в феврале 2018 года.
– На Петербургском международном экономическом форуме Глава Удмуртии Александр Бречалов подписал соглашение о сотрудничестве с Группой ВТБ. Напомню, первым элементом соглашения стали сниженные процентные ставки для предпринимателей республики до конца 2017 года. Вторым – запуск бесплатного образовательного курса для тех, кто начинает свое дело, – отметил первый вице-премьер Правительства УР Александр Свинин.
Комментарии
Написать комментарий
Можно войти через аккаунт Удмуртской правды или соц. сети
Если вы не зарегистрированы на нашем сайте и у вас нет профиля в соц. сетях, зарегистрируйтесь , это займёт пару секунд, после чего вы сможете оставить комментарий.