Пермский край на пороге эпидемии гриппа и ОРВИ. Больных с каждым днём становится всё больше. По некоторым группам населения заболеваемость миновала красную черту, так называемый эпидемический порог. При этом в регионе выявлены первые случаи заражения самым опасным вирусом гриппа – штаммом H1N1, более известным как свиной грипп.
Эпидобстановка благополучная
В Удмуртии эпидемиологическая ситуация по простудным заболеваниям пока остается благополучной. По данным регионального Роспотребнадзора, за последнюю неделю января диагноз ОРВИ был поставлен 10,5 тысячи жителям республики, из них 8 тысяч – это дети до 14 лет. В Ижевске за медицинской помощью с острыми респираторными заболеваниями обратилось около 5,5 тысячи человек, из них около 4 тысяч – дети. Эпидпорог по городу не был превышен ни в одной возрастной группе. Не выявлено в Удмуртии и опасного свиного гриппа.
– С начала эпидемического сезона в рамках мониторинга было обследовано на возбудителей гриппа и ОРВИ около 1200 больных, процент положительных результатов составил 21,2 процента (248 шт.). При этом было выделено три вируса гриппа «В» и четыре вируса гриппа «А». Кроме того, определён 241 вирус негрип позной этиологии, – подчеркнула и.о. начальника отдела эпиднадзора Управления Роспотребнадзора Юлия Бушмакина.
Традиционно сезонный подъём простудных заболеваний в столице Удмуртии начинался, как правило, во второй половине января, когда в школах заканчивались зимние каникулы. Вирусы сначала атаковали школы и детские сады, а потом выплескивались на улицы города. Тому, что привычный сценарий в этом году не повторился, отчасти способствовала тёплая зима. Но всё–таки основная причина благоприятной эпидобстановки, по мнению заместителя начальника Управления по социальной поддержке населения, делам семьи, материнства и детства Администрации Ижевска Любови Касенковой, большая профилактическая работа, которая проводилась в городе с сентября прошлого года.
– Во время проведённой прививочной кампании были вакцинированы от гриппа 249 тысяч человек, это около 40 процентов населения города. В прошлые годы он составлял 26 процентов. При этом прививку все желающие могли поставить не только в лечебных учреждениях, но и на предприятиях, в организациях, во время акций в торговых центрах, – отметила Касенкова.
…но опасность остается
Тем не менее расслабляться ещё рано. Чтобы заколоть вирус гриппа насмерть, надо прививать не менее 80 процентов населения. Да и в этом случае есть опасность подхватить вирус негриппозной этиологии, от которого вакцины пока не придумали.
Удмуртские медики прогнозируют возможный подъём заболеваемости вирусными инфекциями в конце февраля, а значит, чтобы обезопасить себя, горожанам следует соблюдать меры профилактики.
– Основной источник инфекции – больной человек, поэтому главное правило профилактики вирусных инфекций, особенно во время эпидемии, – избегать многолюдных мест и общения с заболевшими, а перед выходом на улицу обязательно смазывать нос оксолиновой мазью, – советует заместитель главного врача Республиканской клинической больницы Марина Петренко. – Важна и гигиена – нужно чаще мыть руки, делать влажную уборку помещений, использовать увлажнители воздуха, ведь слизистая носа хуже справляется с защитой от микроорганизмов, когда воздух сухой. Крайне важно укреплять иммунитет. Ежедневно ешьте не менее 500 граммов овощей и фруктов, питайтесь сбалансированно, выполняйте физические упражнения и избегайте стрессов. Если вы всё–таки заболели, нужно незамедлительно обратиться к врачу–терапевту. Вирус очень быстро развивается, поэтому, чем раньше начато лечение, тем оно эффективнее.
Знакомые все штаммы
По данным Всемирной организации здравоохранения, в этом эпидсезоне нас атакуют штаммы гриппа «Мичиган» А(H1N1) («свиной» грипп), «Гонконг» А(H3N2) и гриппа B «Брисбен». Вакцина, которая использовалась для нынешней вакцинации, защищает от всех этих штаммов.
Самый опасный из этой тройки штамм H1N1, именно он вызвал мировую пандемию в 1918 году, так называемую испанку, и отметился в 2009–м. До Пермского края добралась именно эта разновидность гриппа.
В группе риска дети до двух лет, беременные женщины, люди с хроническими заболеваниями лёгких, особенно с астмой. Так же, считают в ВОЗ, тяжело переносят заболевание, вызванное данным штаммом, страдающие ожирением.
Симптомы гриппа очень похожи на симптомы ОРВИ, поэтому многие относятся к нему как к банальной простуде: переносят на ногах, до последнего не прекращают работать и контактировать с другими людьми и тем самым распространяют инфекцию. Но грипп гораздо опаснее других респираторных инфекций, он может вызвать серьёзные осложнения. Чаще всего это пневмония, но может поражаться головной мозг (менингит), печень, сердечная мышца (миокардит).
По оценкам ВОЗ, каждый год в мире от гриппа умирают от 250 до 500 тысяч человек, в некоторые годы – до миллиона. Большинство из них – люди преклонного возраста.
Между тем
Больной гриппом человек может заразить окружающих, даже если не будет кашлять и чихать. Для этого ему достаточно просто подышать, находясь рядом с другими людьми. К такому выводу пришли американские исследователи из Мэрилендского университета.
– Мы обнаружили, что грипп распространялся в воздухе при обычном дыхании, без кашля или чихания. Заражённые люди распространяют инфекцию в виде аэрозолей (крошечных капель, которые остаются в воздухе в течение длительного времени), даже когда они не кашляют, особенно в первые дни болезни. Поэтому, если кто–то заболевает гриппом, он должен идти домой, а не оставаться на рабочем месте и заражать других, – подчёркивает доктор медицинских наук, профессор экологического здоровья в Школе общественного здравоохранения Университета Мэриленда Дональд Милтон.
Группа учёных под его руководством исследовала 142 подтверждённых случая гриппа. Участники исследования предоставили 218 мазков из носоглотки и столько же образцов выдыхаемого воздуха, спонтанного кашля и чихания в первый, второй и третий дни после появления симптомов болезни. При этом выяснилось, что даже простое дыхание при отсутствии кашля распространяло инфекцию в виде мельчайших аэрозольных капель. А вот чихание, как оказалось, не так сильно способствует распространению вируса.
Специалисты отмечают, что даже поддержание чистоты на поверхностях, с которыми мог контактировать больной, постоянное мытье рук и ограничение общения с кашляющими людьми не обеспечит полную защиту от гриппа.
На заметку
Как защитить себя от вирусных инфекций: не переохлаждаться, избегать контактов с людьми с признаками простудных заболеваний, регулярно проветривать помещение, прикрывать нос и рот бумажной салфеткой во время кашля или чихания (салфетку после использования нужно выбросить в мусорную корзину), чаще мыть руки водой с мылом, особенно после кашля или чихания. Если мыло и вода недоступны, можно использовать гигиенические салфетки для протирания рук на спиртовой основе, не прикасаться руками к глазам, носу или рту – это основные пути попадания инфекции в организм, вести здоровый образ жизни (полноценный сон, свежий воздух, активный отдых, пища, богатая витаминами). Всё это поможет организму бороться с инфекцией.
Фото: http://gimnasya87.ru
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