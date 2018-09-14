В традиционной удмуртской кухне грибы играют важную роль. Грибы используются для приготовления холодных закусок и запекания в перепечах. Цель мероприятия – сохранение удмуртских кулинарных традиций приготовления грибов.
На фестивале гости смогут попробовать блюда удмуртской кухни с использованием грибов, приобрести «грибные» сувениры, принять участие в творческих мастер–классах и увлекательных конкурсах.
В программе мероприятия:
10.00–10.45 – Встреча гостей
10.00–15.00 – Гастрономическая кухня–продажа «Губиен ческыт сиёнъёс» («Грибная кухня»)
10.00–14.00 – Работа площадок:
– «Губиё Ярэ — базарэ» («Грибной базар в Яру») — торговля инвентарём для «тихой охоты»: корзинами, дождевикми, специями для заготовок, изделиями народных промыслов;
– «Пиналъёс – пичи губиос» («Дети, словно маленькие грибы») — игровая площадка для детей;
– «Паймымон суред — губи» («Чудные грибные картинки») — работа фотозоны;
– «Усточи азбар» («Мастеровой двор») — выставка–продажа изделий и мастер–классы по изготовлению сувениров центров ремёсел;
– «Губиен бадзым нянь» («Большой грибной пирог») – выборы Главного гриба фестиваля
11.00–11.30 – Торжественное открытие фестиваля.
11.30–13.00 – Концертная программа творческих коллективов и исполнителей «Азвесь губи зор» («Серебряный грибной дождь»).
13.00–13.30 – Мастер–класс по приготовлению перепечей с грибами. Аукцион по продаже приготовленных перепечей.
11.30–14.00 – «Нюлэскы губияны» («В лес по грибы») — конкурс по сбору грибов.
12.00–13.00 – «Кужмо пиос» («Крепкие парни») — конкурс силового экстрима.
13.00–13.40 – Семейный конкурс на лучшую композицию этнокостюмов «Губи чыжы–выжыос» («Грибная семейка»).
13.40–14.00 – «Губиё шудо билет» — розыгрыш призов грибной лотереи.
14.00–14.45 – Подведение итогов конкурсов фестиваля. Общий грибной хоровод.
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