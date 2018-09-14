**Выставка–перформанс Владимира Дубосарского «Музей под ключ», открывшаяся 8 сентября в Музее Ижевска...

**Набережная Ижевского пруда превратится в стрит-арт галерею под открытым небом. Именитые и начинающи...

**В субботу, 8 сентября, в Музее Ижевска открылась выставка-перформанс художника, члена-корреспондент...

**На выставке представлены серийные и экспериментальные образцы автоматического оружия, в том числе з...