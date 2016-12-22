В Ижевске пройдёт итоговое мероприятие Республиканского Гражданского форума «Общество и власть - 2016»
Во вторник, 20 декабря, в Ижевске пройдёт итоговое мероприятие Республиканского Гражданского форума «Общество и власть - 2016».
В пленарном заседании форума примут участие Глава Удмуртии Александр Соловьев, руководители органов власти, члены Общественной палаты УР, общественных советов, представители некоммерческого сектора региона, сообщает пресс-служба Главы и Правительства УР.
В рамках итогового мероприятия будет впервые озвучено Гражданское послание Удмуртской Республики и проведён семинар для представителей общественных советов муниципальных образований Удмуртии.
Как сообщил на аппаратном совещании в Резиденции Главы региона руководитель Администрации Главы и Правительства УР Андрей Гальцин, всем руководителям органов власти и местного самоуправления были направлены письма с просьбой пригласить на форум общественность.
Итоговое мероприятие Республиканского Гражданского форума в пройдет актовом зале Федерации Профсоюзов Удмуртской Республики.
Фото: asi.org.ru
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