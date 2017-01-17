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Гражданин Азербайджана зарезал насмерть 34-летнего жителя Удмуртии

16 января
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13 ponozhovshchina Гражданин Азербайджана зарезал насмерть 34-летнего жителя Удмуртии

34-летний ранее судимый гражданин Азербайджана в конце декабря прошлого года зарезал насмерть жителя Удмуртии. После совершения тяжкого преступления он пустился в бега и был объявлен в федеральный розыск. 12 января его задержали в Кирове и заключили под стражу, сообщает пресс-служба МВД по Удмуртской Республике.

Иностранец попал в поле зрения правоохранительных органов еще в 2013 году. В связи с неоднократным незаконным въездом на территорию Российской Федерации в августе 2016 года гражданин Азербайджана был задержан сотрудниками УФСБ России по Удмуртской Республике и по решению суда выдворен за пределы страны с закрытием въезда в Россию сроком на 10 лет.

Несмотря на это, осенью 2016 года иностранец вновь нелегально въехал на территорию России. 20 декабря 2016 года около 2 часов ночи в кафе, расположенном в Завьяловском районе, в результате возникшей ссоры подозреваемый нанес ножевые ранения 34-летнему мужчине, который от полученных травм скончался в районной больнице. С места происшествия злоумышленник скрылся. После чего был объявлен в местный, а затем в федеральный розыск.

В результате проведенных сотрудниками ФСБ и МВД совместных оперативно-разыскных мероприятий местонахождение разыскиваемого было установлено. Его задержали 12 января 2017 года в Кирове.

В настоящее время подозреваемый водворён в следственный изолятор города Кирова.

Фото: bloknot-voronezh.ru

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Автор статьи

Антуганова А Все материалы этого автора

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