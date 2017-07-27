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Гранты для спортшкол

23 июля
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Четыре спортшколы в Удмуртии получат гранты «Фонда поддержки олимпийцев России».

0 value 99693 604 Гранты для спортшкол

Комплексная специализированная спортивная школа олимпийского резерва выиграла грант на два миллиона рублей в номинации «зимние виды спорта». Эти деньги пойдут на развитие лыжных гонок. Пожалуй, из руководителей этой школы наиболее известен заслуженный тренер России Владимир Лукин. И хотя он тренер стрелков, но развитию лыжных гонок тоже уделяет внимание. Например, в этом сезоне намерен развить деятельность спортшколы в Якшур-Бодье именно по лыжникам.

Специализированная спортивная школа олимпийского резерва по биатлону тоже выиграла грант на два миллиона рублей. Эту школу благодаря новому зданию на биатлонном комплексе имени генерала Демидова знают все лучшие биатлонисты России. Эта небольшая сумма поможет готовить новую смену спортсменов в Ижевске.

Спортивная школа олимпийского резерва «Импульс» имени Игоря Валиахметова заняла третье место в конкурсе. И получит грант на 700 тысяч рублей. Бывший генеральный директор Ижевского радиозавода Игорь Валиахметов поддерживал велосипедистов «Импульса», и его уход из жизни вызвал переживания в том числе и за то, что в спортшколе увеличатся финансовые трудности. Хорошо, что в первый же год без Валиахметова последовала поддержка из российского фонда.

Еще один грант на 500 тысяч рублей выделен Специализированной спортивной школе олимпийского резерва по плаванию. Тем самым тоже подтверждено признание профессионализма ижевских тренеров в деле подготовки юных пловцов.

Фонд поддержки олимпийцев России рассмотрел 500 заявок от 478 физкультурно-спортивных организаций, представляющих 80 республик, краев и областей России. Причем заявки на гранты принимаются только от тех организаций, которые подготовили кандидатов в сборные команды России. Поэтому признание четырех спортшкол достойными грантов – это заслуженный успех. Гранты фонда, как правило, расходуют на приобретение спортивно-технологического оборудования, инвентарь и экипировку.

Александр НИКОЛАЕВ

Фото: Uo.izh.ru

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