В Ижевске начался прием заявлений на получение грантов для одаренных детей и детских образовательных и культурно-досуговых организаций. Об этом рассказала заместитель начальника управления образования администрации Ижевска Татьяна Кузьмина.
Гранты юным талантам вручаются в столице Удмуртии с 2012 года ежегодно. Кроме того, с 2014 года поощряются детские коллективы, достигшие особых успехов в интеллектуальных, спортивных, художественных конкурсах республиканского, российского, международного уровня. Номинантов на их получение могут выдвигать педагогические коллективы, тренерские советы, администрации районов, депутаты Городской думы. Для подачи заявки на участие в конкурсе в номинации «Естественные, гуманитарные и технические дисциплины» необходимо обратиться в городское управление образования; в номинациях «Музыкальное творчество», «Изобразительное искусство», «Хореография» и «Театральное искусство» – в управление по культуре; в номинации «Спорт» – в управление по физической культуре, спорту и туризму администрации Ижевска.
Прием документов завершится 1 марта, а 12 июня состоится официальная церемония награждения. Эксперты оценят успехи, победы и достижения талантливых ребят и коллективов в течение предыдущего года, их участие в конкурсах и соревнованиях различного уровня.
Затем решение экспертных советов направляются в комиссию при городской администрации.
КСТАТИ
Размер гранта для одаренных детей составляет 25 тысяч рублей, организации получат по 100 тысяч рублей. Эти средства можно использовать для покупки сценических костюмов, музыкальных инструментов, а также на финансирование поездки в рамках концертной деятельности. Всего в этом году планируют наградить 80 детей и 20 коллективов. Для этого в городском бюджете предусмотрели 4 млн. рублей.
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