Главная » Грамота министерства энергетики попала в надёжные руки

Грамота министерства энергетики попала в надёжные руки

6 марта
0
Img 5090 Грамота министерства энергетики попала в надёжные руки

28 февраля министр энергетики и ЖКХ УР Иван Маринин вручил благодарность руководителю продаж электрической энергии Удмуртского филиала ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» Сергею Ретунскому за достигнутые успехи в работе и значительный вклад в развитие энергетического комплекса Удмуртии. Это награждение завершило работу коллегии Министерства энергетики, ЖКХ и государственного регулирования тарифов Удмуртской Республики, на которой ведущие предприятия ТЭК региона подвели итоги за 2016 год и представили планы на 2017 год, сообщает пресс-служба Удмуртского филиала ОАО «ЭнергосбыТ Плюс».

Выступление директора Удмуртского филиала ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» Дениса Детинкина было, в первую очередь, посвящено работе с должниками. В ходе выступления Денис Геннадьевич рассказал о системной работе по взысканию дебиторской задолженности и повышению платёжной дисциплины недобросовестных потребителей электроэнергии, применении к ним мер, предусмотренных действующим законодательством и условиями договора энергоснабжения.

Помимо этого, Денис Детинкин рассказал о работе, направленной на улучшение клиентского сервиса, в том числе о едином платёжном документе за потреблённые ресурсы, который клиенты компании начали получать с февраля текущего года.

Подписывайтесь на наc ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере и Одноклассниках.

Комментарии

нет комментарев

Написать комментарий

Можно войти через аккаунт Удмуртской правды или соц. сети

Войти через Facebook Войти через Vkontakte Войти через Twitter Войти через Google Войти через Yandex

Если вы не зарегистрированы на нашем сайте и у вас нет профиля в соц. сетях, зарегистрируйтесь , это займёт пару секунд, после чего вы сможете оставить комментарий.

Вопросы и ответы Rss

вопрос 21 июня 2016
О строительстве Республиканского реабилитационного центра для детей и подростков
ответ
вопрос 24 мая 2016
В размере 60 процентов от заработка
ответ
вопрос 24 мая 2016
Хочу узнать, откуда я родом и кто мой отец
ответ
вопрос 27 апреля 2016
ответ
Задать вопрос

Час письма Rss

Любовь Ионова, Борис Решетников, Анна Кузнецова, Любовь Репина, Вероника Санникова, Мария Шелемова, пос. Кизнер
«Наша работа - о людях забота»
Юрий ПОЛУПУДНОВ, г. Самара
Заехал к другу в Акилово
Светлана РОДИОНОВА, г. Сарапул
Не называйте «детьми войны»
Тимиргузяль Гафурова
Праздничный маршрут
Написать письмо