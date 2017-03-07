28 февраля министр энергетики и ЖКХ УР Иван Маринин вручил благодарность руководителю продаж электрической энергии Удмуртского филиала ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» Сергею Ретунскому за достигнутые успехи в работе и значительный вклад в развитие энергетического комплекса Удмуртии. Это награждение завершило работу коллегии Министерства энергетики, ЖКХ и государственного регулирования тарифов Удмуртской Республики, на которой ведущие предприятия ТЭК региона подвели итоги за 2016 год и представили планы на 2017 год, сообщает пресс-служба Удмуртского филиала ОАО «ЭнергосбыТ Плюс».
Выступление директора Удмуртского филиала ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» Дениса Детинкина было, в первую очередь, посвящено работе с должниками. В ходе выступления Денис Геннадьевич рассказал о системной работе по взысканию дебиторской задолженности и повышению платёжной дисциплины недобросовестных потребителей электроэнергии, применении к ним мер, предусмотренных действующим законодательством и условиями договора энергоснабжения.
Помимо этого, Денис Детинкин рассказал о работе, направленной на улучшение клиентского сервиса, в том числе о едином платёжном документе за потреблённые ресурсы, который клиенты компании начали получать с февраля текущего года.
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