Организации Удмуртии, контактирующие с населением, в том числе общественные приёмные, опубликовали графики работы в праздничные дни.
В Удмуртском филиале «Почты России» 1 и 9 мая объявлены выходными — отделения связи будут закрыты, выемка и доставка корреспонденции осуществляться не будет. 30 апреля и 8 мая почтовые отделения будут работать по установленному графику с сокращением рабочего дня на 1 час. В остальные дни — в обычном режиме.
В связи с проходящими в Ижевске температурными испытаниями теплосетей в горадминистрации напомнили, что в ходе работ возможен разлив горячей воды и выход сильного пара. Приближаться к местам парения и заходить за ограждения — опасно. В случае происшествий следует покинуть опасную зону и сообщить об инциденте в аварийные службы по телефонам:
— 072 (с городского), 998-072 (с сотового) (круглосуточная информационно-диспетчерская служба);
— 93-98-41 (диспетчерская УКС).
По вопросам содержания дорог, других территорий можно круглосуточно обращаться в диспетчерскую МКУ «Служба благоустройства и дорожного хозяйства» по телефону 78-72-78.
В связи с наступлением теплой весенней погоды в Роспотребнадзоре Удмуртии напомнили о приближающемся сезоне активности клещей. Чтобы обезопасить себя от заражения клещевым энцефалитом, необходимо пройти вакцинацию. Кроме того, перед выездом на природу рекомендуется использовать отпугивающие клещей репелленты, осматривать свою одежду и, выявленных клещей — снимать. Проверить насекомое на предмет инфекций можно по следующим адресами:
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Удмуртской Республике»: г. Ижевск, ул. Ленина, 106 - на наличие вируса клещевого энцефалита, боррелий, эрлихий, анаплазм и вируса ЛЗН
Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Удмуртской Республике» в г. Глазове: г. Глазов, ул. Кирова, 27а; п. Балезино, ул. Азина, 17а - на наличие вируса клещевого энцефалита, боррелий
Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Удмуртской Республике» в поселке Игра: п. Игра, ул. Труда, д. 17 - на наличие вируса клещевого энцефалита, боррелий
Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Удмуртской Республике» в городе Можге: г. Можга, Ленина, 8 - на наличие вируса клещевого энцефалита, боррелий
Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Удмуртской Республике» в городе Сарапуле: г. Сарапул, ул. Азина, 29 - на наличие вируса клещевого энцефалита, боррелий
Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Удмуртской Республике» в поселке Ува: п. Ува, ул. Советская,7 - на наличие вируса клещевого энцефалита, боррелий
БУЗ УР «Республиканская клиническая инфекционная больница»: г. Ижевск, ул. Труда. 17 - на наличие вируса клещевого энцефалита, боррелий.
В преддверии наступления майских праздников власти Ижевска просят граждан соблюдать меры предосторожности во избежание возможных террористических проявлений и обеспечения собственной безопасности. Об обнаружении бесхозных предметов и других происшествиях можно сообщать по телефонам:
— 02, 61-60-01 (102 сотовая связь) — дежурный УМВД РФ по Ижевску;
— 69-53-00 — дежурный отдела полиции № 1 УМВД РФ по Ижевску;
— 01 (101, 112 сотовая связь) — диспетчер пожарно-спасательной службы МЧС РФ по УР;
— 57-21-14, 57-21-15, 57-21-19 — ЕДДС Ижевска.
Добавим, в праздники Общественная приёмная Президента РФ работать не будет — все заявления принимаются в будни. Обратиться в Общественную приёмную можно с понедельника по пятницу, телефоны: (3412) 63-16-83 и 8-800-200-23-16. Фактический адрес: 426007, г. Ижевск, ул. Пушкинская, д. 214, кабинет 33. Попасть на личный приём можно в понедельник и пятницу с 10:00 до 16:00.
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