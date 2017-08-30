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Градус эффективности

30 августа
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Удмуртия внесла на обсуждение Минздрава России ряд инициатив в области развития здравоохранения

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30 августа министр здравоохранения Российской Федерации Вероника Скворцова и временно исполняющий обязанности Главы Удмуртской Республики Александр Бречалов встретились с руководителями отрасли здравоохранения и представителями медицинской общественности региона, сообщает пресс-служба Главы и правительства УР.

В рамках совещания были озвучены основные параметры развития системы оказания медицинской помощи в Удмуртии. В частности, исполняющий обязанности министра здравоохранения УР Андрей Воздвиженский сообщил, что в регионе действуют 117 медицинских организаций, в том числе 25 районных больниц и 61 врачебная амбулатория.

Уровень обеспеченности врачами на 10 тысяч населения – 42,8. Этот показатель, один из самых высоких в Приволжском федеральном округе, обусловлен мерами социальной поддержки, в их числе – обеспечение медицинских работников жильём и выделение им земельных участков под строительство жилых домов.

Представители регионального Минздрава и федеральные эксперты отметили хорошую динамику в Удмуртии демографических индексов, включая такой интегративный показатель как снижение уровня смертности населения – темпами, превышающими среднероссийские.

«Также очень раздуют ваши успехи в области охраны материнства и детства. Прежде всего, нулевая материнская смертность», - отметила Вероника Скворцова.

Она добавила, что в регионе хорошо поставлена работа по созданию медицинских организаций первичного звена, обновлению парка автомобилей скорой помощи, закреплению медицинских кадров на селе. Сформировалась хорошая практика организации работы мобильных медицинских комплексов, что крайне важно для сельских территорий.

«В целом мы отмечаем очень позитивные изменения, которые происходят в здравоохранении Удмуртии. Работа видна. Она организована системно», - подчеркнула глава Минздрава России.

При этом регион выработал и вынес на обсуждение руководства отрасли здравоохранения России ряд инициатив, реализация которых может обеспечить в перспективе ещё более выраженную позитивную динамику в развитии здравоохранения. Прежде всего, это инициативы в области подготовки и закрепления медицинских кадров. Первая – создание медицинских квантов в рамках федерального образовательного проекта «Кванториум», участником которого с 2017 года является Удмуртия.

«15 сентября откроется первый Кванториум в Ижевске. Мы идём дальше – и в перспективе, в партнерстве с Концерном «Калашников», создадим ещё один Кванториум, став по числу таких образовательных площадок единственным регионом в стране. При этом мы видим, что профессии будущего – это не только инженерные специальности, робототехника и IT, но и медицина. Здесь изменения идут не менее стремительно. Для того чтобы нам быть конкурентоспособными – на уровне региона и страны в целом – предлагаем: видеть в Кванториумах модель и «направление движения», а образовательные модули, кванты, определять в зависимости от запроса региона. На сегодняшний день у нас сформирован очевидный запрос на медицинские кванты – в области биотехнологии, IT-медицины, архитектуры медицинского оборудования, генной инженерии», - прокомментировал предложение Удмуртии Александр Бречалов.

Также от региона внесена инициатива – пересмотреть параметры федеральной программы «Земский доктор». В Удмуртии предусмотренные программой компенсационные выплаты в 1 млн. рублей получили 484 врача, приехавшие на работу в сельскую местность, в том числе 22 – в начале 2017 года.

Предложено изменить характер этих выплат с компенсационного на целевой – для приобретения жилья или улучшения жилищных условий по месту трудоустройства медицинского работника, а также распространить действие выплат на моногорода. Актуальность этих предложений подтвердили присутствовавшие на совещании участники программы «Земский доктор» - врачи из Завьяловской, Селтинской и Алнашской районных больниц.

Ещё одно предложение региона касается возможностей детского санатория «Юськи», который обладает современной материальной и врачебной базой, обеспечен детсадом и школой – и потенциально способен принимать детей не только из Удмуртии, но также из ПФО и всей России.

Вероника Скворцова подтвердила заинтересованность Минздрава РФ в том, чтобы более подробно изучить каждую из инициатив Удмуртии – возможно, с дальнейшим масштабированием регионального опыта в других субъектах страны.

«Мы благодарны специалистам из Удмуртии за их предложения. И то, что они будут подробно рассмотрены – это бесспорно», - прокомментировала она.

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Автор статьи

Марина МАЙОРОВА Все материалы этого автора

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