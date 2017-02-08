Главная » Говорить на удмуртском языке стало модно

Говорить на удмуртском языке стало модно

8 февраля
0
Dscn6566 Говорить на удмуртском языке стало модно

Представители удмуртской молодежной общественной организации «Шунды» провели встречу со школьниками из Малопургинского района. Продолжатели гердовского движения - Алина Чернова и Светлана Зайцева - рассказали мальчишкам и девчонкам, будет ли жить удмуртский язык и культура. Встреча прошла в районной библиотеке Малой Пурги в рамках заседания клуба «Без пиджака», сообщает пресс-служба районной администрации.

Девушки рассказали ребятам, что удмурты ничем не отличаются от представителей других народов.

– Мы такие же талантливые, всесторонне развитые и ничем не отстаем от своих сверстников. И почему мы должны стесняться своего происхождения? Эту мысль мы продвигаем в молодежную среду.

– Секрет благополучного будущего хранится в нас самих, - считают молодые лидеры общественной организации.

Как пример, они привели собственный жизненный опыт. Обе девушки уроженки Малопургинского района, закончили удмуртскую государственную национальную гимназию имени Кузебая Герда, в настоящее время учатся в Удмуртском государственном университете, ведут активную работу в продвижении удмуртского языка и культуры в молодежную среду.

– На первом курсе я не могла найти себе место, было скучно, настолько насыщенная была жизнь в гимназии, - признается Алина, - но, я пошла в «Шунды», стала членом правления и снова жизнь наполнилась смыслом. Затем меня избрали председателем. У меня очень талантливые помощники».

Среди помощников Алины и Светлана Зайцева. Новая жизнь за пределами дома еще больше раскрыла ее способности. Света пишет стихи, музыку, играет на гитаре, поет и является участницей студии народного танца «Чебеляй» и предпочитает национальную одежду. Ее невозможно не заметить. Ее любимое пальто – дукес (удмуртская верхняя одежда).

– И мы нигде не чувствуем стеснение. Не испытываем на себе насмешки, когда разговариваем на родном языке. Разговаривая на удмуртском языке, можно выделиться из толпы. Это сейчас модно, - подчеркнула Алина.

– Никогда не стоит забывать свой родной язык. Это передано нам нашими матерями, - продолжила мысль Светлана.

Фото: malayapurga.ru

Подписывайтесь на наши новости ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере и Одноклассниках.

Комментарии

нет комментарев

Написать комментарий

Можно войти через аккаунт Удмуртской правды или соц. сети

Войти через Facebook Войти через Vkontakte Войти через Twitter Войти через Google Войти через Yandex

Если вы не зарегистрированы на нашем сайте и у вас нет профиля в соц. сетях, зарегистрируйтесь , это займёт пару секунд, после чего вы сможете оставить комментарий.

Автор статьи

Анна АНТУГАНОВА Все материалы этого автора

Вопросы и ответы Rss

вопрос 21 июня 2016
О строительстве Республиканского реабилитационного центра для детей и подростков
ответ
вопрос 24 мая 2016
В размере 60 процентов от заработка
ответ
вопрос 24 мая 2016
Хочу узнать, откуда я родом и кто мой отец
ответ
вопрос 27 апреля 2016
ответ
Задать вопрос

Час письма Rss

Любовь Ионова, Борис Решетников, Анна Кузнецова, Любовь Репина, Вероника Санникова, Мария Шелемова, пос. Кизнер
«Наша работа - о людях забота»
Юрий ПОЛУПУДНОВ, г. Самара
Заехал к другу в Акилово
Светлана РОДИОНОВА, г. Сарапул
Не называйте «детьми войны»
Тимиргузяль Гафурова
Праздничный маршрут
Написать письмо