Представители удмуртской молодежной общественной организации «Шунды» провели встречу со школьниками из Малопургинского района. Продолжатели гердовского движения - Алина Чернова и Светлана Зайцева - рассказали мальчишкам и девчонкам, будет ли жить удмуртский язык и культура. Встреча прошла в районной библиотеке Малой Пурги в рамках заседания клуба «Без пиджака», сообщает пресс-служба районной администрации.
Девушки рассказали ребятам, что удмурты ничем не отличаются от представителей других народов.
– Мы такие же талантливые, всесторонне развитые и ничем не отстаем от своих сверстников. И почему мы должны стесняться своего происхождения? Эту мысль мы продвигаем в молодежную среду.
– Секрет благополучного будущего хранится в нас самих, - считают молодые лидеры общественной организации.
Как пример, они привели собственный жизненный опыт. Обе девушки уроженки Малопургинского района, закончили удмуртскую государственную национальную гимназию имени Кузебая Герда, в настоящее время учатся в Удмуртском государственном университете, ведут активную работу в продвижении удмуртского языка и культуры в молодежную среду.
– На первом курсе я не могла найти себе место, было скучно, настолько насыщенная была жизнь в гимназии, - признается Алина, - но, я пошла в «Шунды», стала членом правления и снова жизнь наполнилась смыслом. Затем меня избрали председателем. У меня очень талантливые помощники».
Среди помощников Алины и Светлана Зайцева. Новая жизнь за пределами дома еще больше раскрыла ее способности. Света пишет стихи, музыку, играет на гитаре, поет и является участницей студии народного танца «Чебеляй» и предпочитает национальную одежду. Ее невозможно не заметить. Ее любимое пальто – дукес (удмуртская верхняя одежда).
– И мы нигде не чувствуем стеснение. Не испытываем на себе насмешки, когда разговариваем на родном языке. Разговаривая на удмуртском языке, можно выделиться из толпы. Это сейчас модно, - подчеркнула Алина.
– Никогда не стоит забывать свой родной язык. Это передано нам нашими матерями, - продолжила мысль Светлана.
Фото: malayapurga.ru
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