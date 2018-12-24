Праздник хоккея **На протяжении месяца любители хоккея в Удмуртии были свидетелями грандиозного спортивного праздника...

В Ижевске открылся новый спортивный комплекс **Сегодня в Ижевске открыли аэрокомплекс SkyFly - современный высокотехнологичный спортивный комплекс...

Каратисты из Удмуртии завоевали восемь золотых медалей на Всероссийских соревнованиях Соревнования, в которых отличились спортсмены Удмуртии, прошли с 14 по 16 декабря в Уфе. В рамках XV ...