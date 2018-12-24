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Готовится трасса к «Ижевской винтовке». Снег у зимы не выпрашивают

21 декабря
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С утра 20 декабря мы побывали на биатлонном комплексе имени генерала Демидова.

dsc9949 Готовится трасса к «Ижевской винтовке». Снег у зимы не выпрашивают

Благодаря работе снежной пушки стрельбище напоминало киносъёмочную площадку. Для фильма, например, «Метель». Наготове стояли два «Камаза»-самосвала, а гору искусственного снега подправлял фронтальный погрузчик.

Министр по физической культуре, спорту и молодёжной политике Удмуртии Наталья Гольцова пояснила, что не первый день здесь на перевозке снега заняты с десяток «Камазов». Снег завозят, чтобы добиться надёжного слоя для беговой трассы. Четыре водителя ретраков работают почти без отдыха, чтобы уплотнить трассу из искусственного снега.

Планёрки проводим два раза в день, чтобы ход работ не выпускать из поля зрения, - сказала Наталья Гольцова.

Можно добавить, что у неё большой опыт участия в подготовке трасс для зимних автомобильных гонок. И помогают ей профессионалы, так что в готовности трассы к «Ижевской винтовке» у меня сомнений не возникло. Я больше переживаю за температуру воздуха.

Именно из-за морозной погоды решили перенести любительскую гонку «Калашников биатлон фест» с 22 декабря на март 2019 года.

Официальная тренировка для биатлонистов-профессионалов назначена на 25 декабря, а соревнования «Ижевская винтовка» пройдут с 26 по 29 декабря.

Очень сложно сказать, кто из состава сборной России приедет в Ижевск, так как не определён состав для выступлений на этапе Кубке мира в январе 2019 года, - сказал Иван Черезов, тоже входящий в состав оргкомитета. – Выяснилось, что Антон Шипулин уедет на «Рождественскую гонку» в Германию. Александр Поварницын и Ульяна Кайшева обязательно будут в Ижевске. Сборную Удмуртии представят Владимир Семаков, Дмитрий Шамаев, Евгений Шамеев и Виктор Плицев.

Семакова и Шамаева с Шамеевым, а также их вероятных соперников мы наблюдали на стрельбище во время тренировки. Корректировал их стрельбу тренер Константин Вежеев. Обстановка рабочая. Биатлонисты одеты гораздо теплее, чем на соревнованиях. На лыжах некоторые бегут налегке, винтовки стояли у огневого рубежа.

Фото Сергея РОГОЗИНА

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Автор статьи

1224459706 Александр КИРИЛИН обозреватель, Заслуженный журналист УР Все материалы этого автора

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