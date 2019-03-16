На рынке связи появился реальный кэшбэк. ...

**Глава города Ижевска Олег Бекмеметьев в среду, 13 марта, сделал ежегодный отчётный доклад об итогах...

**Это стало возможным благодаря запуску компанией МТС на территории республики первой сети на основе ...