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Государственная Дума обратилась к Председателю Правительства по вопросу реализации госпрограмм и нацпроектов в регионах

15 марта
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Депутаты хотят, чтобы в регионы деньги поступали уже к началу года.

Gosduma2 Государственная Дума обратилась к Председателю Правительства по вопросу реализации госпрограмм и нацпроектов в регионах

14 марта Государственная Дума единогласно приняла проект постановления «Об обращении Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации «К Председателю Правительства Российской Федерации Д.А. Медведеву по вопросам реализации национальных проектов и государственных программ».

Ранее, выступая на пленарном заседании, глава Комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров обозначил проблему – огромные средства федерального и региональных бюджетов «лежат мертвым грузом на счетах казначейства вместо того, чтобы выполнять задачи, поставленные Президентом, не работают в экономике, не идут на национальные проекты». Он указал, что из выделенных в федеральном бюджете средств на реализацию нацпроектов только 1,6% ушли в субъекты.

А.Макаров назвал проблемой ситуацию, когда бюджет принимается в ноябре, а деньги начинают работать в экономике только через полгода.

«Нас это не может не беспокоить. Такая практика сложилась годами и это не потому что есть запреты и ограничения Бюджетного кодекса. В этом вопросе мы разберемся, совершенно очевидно, что бюджет принимается в ноябре, значит, он с 1 января должен работать», – подчеркнул Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин.

«Ситуация парадоксальная. С одной стороны регионы говорят, что им средства не направляют, договоры не подписаны, а с другой стороны мы с вами исходим из норм прямого действия того же Бюджетного кодекса, который не запрещает начинать процедуры реализации национальных проектов. Мы можем многое сделать для того, чтобы ситуация поменялась», – уверен Вячеслав Володин.

В Постановлении отмечается, что Бюджетный кодекс не запрещает регионам заключать соглашения с Минфином раньше, чтобы деньги поступали уже к началу года.

Госдума считает что, в настоящее время необходимо формирование принципиально нового подхода к правоприменению федеральных и региональных законодательных норм.

Депутаты Государственной Думы просят Председателя Правительства Д.А. Медведева дать необходимые поручения федеральным министерствам и иным федеральным органам исполнительной власти по скорейшей организации совместной работы с субъектами Российской Федерации, чтобы те огромные средства для реализации национальных проектов, могли быть использованы.

Государственная Дума просит также дать поручение о проработке изменений нормативной базы в части финансирования мероприятий национальных проектов с точки зрения подготовки к следующему бюджетному циклу.

Фото fingazeta.ru

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