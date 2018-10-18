Возможность реновации Главного корпуса оружейного завода Ижевска обсудят на фестивале архитекторов **IV Фестиваль архитектуры и дизайна Удмуртии пройдёт с 18 по 20 октября в Доме архитектора УРО «Союз...

Музей Надежды Курченко возобновил свою работу **В военно-патриотическом центре «Школа юных летчиков» возобновил свою работу после реконструкции Нар...

Во имя Чайковского и Пуччини. Итальянцы на сцене, скульптура в фойе и другие новости из Театра оперы и балета **Государственный театр оперы и балета Удмуртской Республики имени П.И. Чайковского открыл свой 61–й ...