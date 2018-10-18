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Гости из Швейцарии дадут концерт в Игре в рамках проекта «Иж-Женева»

17 октября
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В Игре 18 октября состоится концерт «Транзит» в рамках пятого международного фестиваля «Иж-Женева». Некоторые секреты репертуара, который зрители услышат в этот день, раскрыла журналистам «УП» народная артистка Удмуртии Надежда Уткина.

Utkina 2013 1050x600 Гости из Швейцарии дадут концерт в Игре в рамках проекта «Иж-Женева»

Вместе с Надеждой Уткиной на сцене Игринского районного Дома дружбы народов выступят лауреаты всероссийского конкурса «Голоса России» Лия и Дмитрий Лекомцевы, лауреаты международных и всероссийских конкурсов народный ансамбль песни «Раздолье». Хедлайнером концерта станет швейцарский скрипач Роберто Савицки.

– Роберто сыграет аргентинское танго. Я спою песню «О счастье», текст которой написала Наталья Кончаловская под музыку Петра Чайковского. Это перевод старинной французской песенки. Теперь я пою её везде – в Париже, Голландии, Страсбурге, – рассказала Надежда Уткина.

Концерт состоится в Игре неспроста. В июне делегация Игринского района провела цикл мероприятий в Швейцарии и Франции с целью развития народной дипломатии и создания новых диалоговых площадок для НКО и культурно-образовательных организаций. В том числе в этом году впервые в Швейцарии прошёл первый удмуртский фестиваль «Гербер», ставь частью празднования татарско-башкирского «Сабантуя». Гости праздника участвовали в мастер-классе по изготовлению монисто, прыгали через пятиметровый домотканый удмуртский половик, играли на кубызе под руководством Лии и Дмитрия Лекомцевых, солистов Игринского районного Дома дружбы народов. «Этот праздник направлен на повышение позитивного имиджа России. Мы показываем, что у нас мультикультурная и многонациональная страна», – сказала Надежда Уткина.

Теперь, в свою очередь, представители Женевы приедут в Игру, чтобы познакомить зрителей с европейской музыкальной культурой.

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Автор статьи

E772muxrpyq Анжела ПОЗДЕЕВА Все материалы этого автора

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