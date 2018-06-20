Раздолье на просторе
В чистом поле выросли улицы мастеров и умельцев, ярмарочные ряды, привлекали дымком столы яств под открытым небом, песни слышались из гостевых подворий, раздавались радостные возгласы с площадок детских игр и аттракционов. Не пустовали три сцены, как бы передавая друг другу эстафету песен и танцев.
Массивные ворота на входе в праздничное пространство невозможно было не обыграть в дни чемпионата мира по футболу. И в том числе провёл в них мяч Председатель Правительства Удмуртии Ярослав Семёнов. Главная сцена была украшена изображениями нескольких воршудов (родов) удмуртского народа. И главное художественное действо было посвящено прославлению матерей - хранительниц имён этих родов. Торжественно на сцене встретили представителей 30 делегаций. Каждая делегация привезла с собой мешок с крупой, и эта крупа была ссыпана в один котёл для варки каши. Кроме этого котла, вырастающего до символа, ещё больше десятка котлов расположились на одной из окраин поля, где было проведено моление над кашей.
Чествование награждённых
Ярослав Семёнов с главной сцены пожелал селянам отличного настроения, веселья и добра. Он сказал, что селу нужна поддержка. Для этого строятся дороги, в этом году ещё 200 сёл и деревень получат доступ в Интернет, чтобы не чувствовать своей оторванности от главных мировых новостей и процессов.
От имени Главы Удмуртской Республики Александра Бречалова были объявлены благодарности и вручены денежные премии лучшим работникам на посевной кампании. Первое место среди трактористов-машинистов на посевной заняли Михаил Кольцов (хозяйство «Батыр» Селтинского района) и Александр Анточ (АО имени Азина Завьяловского района). Кроме них, были награждены Рудольф Балобанов из Игринского района, Константин Потапов из Завьяловского района, Анатолий Паушев из Сюмсинского района и Алексей Березин из Увинского района. Министерство сельского хозяйства и продовольствия Удмуртии назвало победителями в конкурсе по подготовке к весенним сельхозработам Алнашский и Вавожский районы. Призёрами вслед за ними стали Можгинский (второе место) и Воткинский районы. Так что чествовать за труд на празднике можно было многих. Свои поздравления труженикам села высказали Председатель Госсовета Удмуртии Алексей Прасолов, главный федеральный инспектор по Удмуртии Дмитрий Мусин и председатель ассоциации «Удмурт кенеш» Татьяна Ишматова.
Глава Увинского района Владимир Головин передал руководителю Игринского района Александру Чиркову эстафету следующего праздника Гербер. Это была статуэтка Кылдысина (символа плодородия в удмуртских верованиях). Александр Чирков ответил, что к празднику будущего года ему требуется готовиться с первого рабочего дня, чтобы достичь уровня, который продемонстрировали увинцы. Да, наверное, игринцам придётся заручиться поддержкой нефтяников. Впрочем, и в Увинском районе промышленные предприятия существенно поддержали республиканский сельский праздник.
Размахнись, рука, раззудись, плечо!
Невозможно было всё охватить взглядом за четыре часа нахождения на праздничном поле. Мощную выставку подготовил дом ремёсел из Узей-Тукли (Увинский район). Деревянные скульптуры, представленные Геннадием Сидоровым, могли бы стать украшением интерьеров многих домов культуры. А напротив сидел мастер по плетению лаптей Павел Батуев. В свои 75 лет он перестал работать в Доме ремёсел, но через месяц собирается поехать на фестиваль «Вятский лапоть» в Кировскую область. Обмен опытом не зависит от возраста. На голове мастера плетёный картуз – работа марийской мастерицы из Кировской области.
А совсем рядом удмуртские мастерицы демонстрируют тканые панно из травы и цветов. Насколько я понимаю, это работы в духе и технике Зои Лебедевой. Знаю, что эта художница сейчас в Эстонии, но её последовательницы работают у всех на виду на празднике весьма интересно.
Батыры на спортивной площадке начали соревнования с поднятия гирь, а тем временем перед главной сценой руководители сельских муниципальных образований соревновались в… вязании веников. Девиз «фирма веников не вяжет» здесь не подходил. Если бы не вязание на скорость, то веники выглядели бы, как фирменные. Народным голосованием выбрали три лучших – от руководителей из Селтинского, Завьяловского и Воткинского районов. Воткинский веник хоть и занял третье место, но на аукционе был продан за рекордные 750 рублей. Покупатели не скрывали, что выручают земляков. Купленные веники вручали назад призёрам, как заслуженные подарки. Впрочем, веники можно было тут же пустить в ход. Чуть сзади ярмарочного ряда располагалась походная баня. Двое банщиков показали, как мастерски владеют вениками, массируя желающих на полках даже через одежду.
Стало уже привычным, что женщины на Гербере не только в традиционных народных платьях, но и в стилизованных платьях современных удмуртских дизайнеров. Народные рубахи выглядят органично и на известных в республике людях. Не говоря уж о том, как искусно выстраивают специалисты цветовую палитру на главной сцене. Особенно ярко смотрелись желто-зелёные платья, как символы любимого удмуртами цветка – италмаса. А ведь, казалось бы, в центре находились прелестные девушки в розовых одеяниях. Первый раз в должности главного редактора «Увинской газеты» Ольга Кожемякина руководила празднованием на журналистском подворье. И хотя она по-прежнему не расставалась с фотоаппаратом, но заезжие журналисты были накормлены и охвачены уютом благодаря местным коллективам-шефам.
Растущая автомобилизация республики проявляется и на Гербере. Целые улицы формируются из автобусов, служебных и личных машин. Всё это при ответственном догляде со стороны сотрудников МВД. А ветераны ГАИ на пенсии могут тем временем проявить себя и в историко-спортивных конкурсах. Вот, например, Юрий Краснов взял в руки лук со стрелой и попал в белку-мишень. Не куда-нибудь, а прямо в глаз. Пришлось самому ветерану и вытаскивать стрелу из мишени. Другим это оказалось не по силам. Местный фотограф Виктор Боровиков этой меткости не удивился. «Недавно состоялся марийский праздник. Не зря вы там потренировались», - сказал он меткому стрелку. Стрельба из лука была представлена у стенда «Удмуртия – территория туризма». Здесь же можно было ознакомиться с предлагаемыми маршрутами и увидеть, что дети безбоязненно играют рядом с добытыми трофеями. В том числе медведем, напоминающим, что у нас не самый медвежий угол, но всё же охота на медведей возможна.
Пожелание встретить старых и приобрести новых друзей сбылось. Наверное, как и у большинства работавших и отдыхавших на этом празднике 16 июня. Возвращаясь домой, я с удивлением осознал, что на празднике не попробовал местной минеральной воды. Исправил это упущение в ближайшем от дома магазине в Ижевске.
Фото Андрея ПОЗДЕЕВА
Гербер – национальный удмуртский праздник, ранее отмечавшийся обычно весной, после окончания сева, или летом, перед началом сенокоса. В 1992 году он получил общереспубликанский статус.
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