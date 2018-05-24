На открытии мероприятия в доме культуры «Звёздный» посёлка Новый Председатель Госсовета Удмуртии Алексей Прасолов отметил, что такая практика выездной работы уже неоднократно показала свою эффективность. По словам спикера республиканского парламента, тесное взаимодействие Государственного Совета с коллегами из муниципальных образований позволяет выявлять и решать самые насущные проблемы на местах, оперативно принимать решения.
Председатель Государственного Совета отметил, что вопросы, включенные в повестку дня сегодняшнего мероприятия актуальны и для всей республики. Они не всегда просты. Но практика показывает, что совместные усилия депутатов Государственного Совета, органов государственной власти и местного самоуправления дают реальный положительный результат. Председатель Государственного Совета Алексей Прасолов побывал на ряде объектов Воткинского района и встретился с молодёжным парламентом Воткинского района.
Как рассказал его председатель Егор Воротов, молодые парламентарии ведут работу по поддержке и продвижению молодёжных инициатив, оказывают помощь в организации патриотических, экологических, благотворительных и развлекательных молодёжных акций. Стараются использовать разнообразные формы мероприятий, которые помогают выявлять инициативных молодых людей и формировать условия для их творческой самореализации.
Председатель Государственного Совета пожелал молодым парламентариям Воткинского района новых успехов. Во встрече также приняли участие Глава Воткинского района Илья Прозоров и председатель районного Совета депутатов Михаил Назаров.
Алексей Михайлович также оценил ход строительства физкультурно-оздоровительного комплекса в посёлке Новый Воткинского района. Возведение нового спортивного объекта стало возможным благодаря программе «Газпром – детям». Помимо многофункционального спортивного зала здесь будут бассейн, сауна, тренажёрный зал. В стенах комплекса жители посёлка Новый смогут заняться различными видами спорта: футболом, баскетболом, волейболом, гандболом, настольным теннисом, хореографией, лёгкой атлетикой.
Алексей Прасолов побывал и на производственной базе ОАО «Камский завод железобетонных изделий и конструкций». Генеральный директор предприятия Максим Стрельник рассказал о ситуации на заводе и показал производственные мощности. В настоящее время Камский завод ЖБИК переживает не лучшие времена. Алексей Прасолов отметил, что «обстановка на заводе сложная и её надо решать».
–Задача, конечно, этот коллектив не просто сохранить, а чтобы он получил дальнейшее развитие, - сказал Председатель Госсовета. Во главе с председателями постоянных комиссий Госсовета состоялось обсуждение проблем Воткинского района и ход реализации ряда республиканских и федеральных законов. Обсуждение проходило на восьми площадках, в работе которых участвовали депутаты районного совета, главы сельских поселений, руководители предприятий и организаций Воткинского района, депутаты Госсовета, представители министерств и ведомств Удмуртской Республики. Подводя итоги Дня Государственного Совета, руководитель республиканского парламента Алексей Прасолов высоко оценил уровень организации мероприятия и отметил продуктивность проведенных встреч.
Он рассказал, что итогом мероприятия станет единый документ, который послужит основой для дальнейшей совместной работы. – На базе этого плана что-то будет воплощено в законы Удмуртской Республики, будут законодательные инициативы и в Государственную Думу. Эти встречи они очень полезны. Мы видим все воочию, что непосредственно происходит в районе, и какие наболевшие точки нужно решать, - резюмировал спикер Госсовета.
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