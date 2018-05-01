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Госсовет. Депутаты приняли поправки к республиканскому бюджету

28 апреля
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В минувший вторник на пятой сессии Государственного Совета Удмуртской Республики депутаты рассмотрели 22 вопроса, 12 из которых имели статус законопроектов. Среди наиболее значимых можно отметить внесение изменения в отдельные статьи закона «О дорожном фонде Удмуртской Республики». Закон приводит наименования источников формирования и направлений расходования дорожного фонда в соответствие со статьей 179.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

2018 04 24 %d1%81%d0%b5%d1%81%d1%81%d0%b8%d1%8f2 Госсовет. Депутаты приняли поправки к республиканскому бюджету

Изменения ради зарплаты

Депутаты внесли изменения в Закон «О бюджете Удмуртской Республики на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов». По словам министра финансов республики Станислава Евдокимова, поправки вызваны необходимостью обеспечения выплаты заработной платы работникам бюджетной сферы в связи с увеличением минимального размера оплаты труда, который с 1 января 2018 года повысился до 10 912 рублей 35 копеек, а с 1 мая 2018 года будет увеличен до 12 837 рублей 45 копеек. Кроме того, предусмотрена 4-процентная индексация заработной платы государственным и муниципальным служащим. Помимо этого, принятым законом учитывается перераспределение бюджетных ассигнований по ряду расходных статей бюджета.

Ко второму чтению законопроекта поступило 8 поправок от Главы республики. С учётом вносимых изменений основные параметры бюджета республики будут выглядеть так: общий объём доходов – 69 миллиардов 396 миллионов рублей, расходов – 69 миллиардов 113,4 миллиона рублей, размер профицита не меняется и составит 282,6 миллиона рублей.

Дружинники и инвестиции

Были внесены изменения в Закон «Об участии граждан в охране общественного порядка в Удмуртской Республике». Согласно поправкам органам государственной власти и местного самоуправления Удмуртии предоставлено право страховать народных дружинников на период их участия во всех мероприятиях по охране общественного порядка, а не только в тех, которые проводят правоохранительные органы.

Помимо этого, внесены изменения в Закон «О государственной поддержке инвестиционной деятельности в Удмуртской Республике». В результате в законе был закреплен статус специализированной организации по привлечению инвестиций и работе с инвесторами, которая создаётся по решению высшего исполнительного органа государственной власти Удмуртской Республики. Депутаты также приняли решение выйти с законодательной инициативой в Государственную Думу о внесении изменений в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации. Парламентарии предложили предусмотреть возможность освобождения от уголовной ответственности работодателей в случае погашения ими в полном объёме просроченной задолженности по заработной плате, пенсиям, стипендиям, пособиям и иным установленным законом выплатам.

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Час на правительство

В рамках сессии прошёл «правительственный час», посвящённый вопросу медико-социальной реабилитации в Удмуртской Республике. Министр социальной политики и труда республики Татьяна Чуракова отметила, что сегодня в регионе для детей и подростков с ограниченными возможностями функционируют два реабилитационных центра - в Ижевске и Глазове.

В столице республики завершается строительство нового детско-подросткового реабилитационного учреждения. В новом центре будут использоваться самые современные реабилитационные технологии, в том числе проведение занятий адаптивной физической культурой, использование роботизированной локомоторной терапии, водные процедуры. Первые маленькие пациенты посетят центр уже 1 июня 2018 года.

Надежда Михайлова, руководитель постоянной комиссии Госсовета по здравоохранению, демографической и семейной политике, отметила, что в целях формирования у людей мотивации к участию в программах социальной и трудовой реабилитации имеет смысл организовать в республике систему психологической поддержки инвалидов.

Руководитель депутатской фракции «Справедливая Россия» Фарид Юнусов заявил о необходимости создания в регионе системы комплексной медико-социальной реабилитации с включением в работу всех отраслевых министерств и ведомств. Также депутат подчеркнул важность разработки и принятия регионального закона о комплексной медико-социальной реабилитации. По словам парламентария, фракцией такой законопроект уже подготовлен.

Подводя итоги «правительственного часа», Председатель Государственного Совета Алексей Прасолов отметил, что рассматриваемая тема является серьёзной и актуальной не только для Удмуртии, но и для многих регионов страны. Осенью, добавил он, вопросы реабилитации, абилитации и социализации взрослых и детей-инвалидов обсудят в рамках заседания Ассоциации законодательных (представительных) органов государственной власти субъектов федерации ПФО.

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Автор статьи

Павел ВЕТРОВ Все материалы этого автора

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