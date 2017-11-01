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Госпремии Удмуртии в области науки и технологий получат 10 жителей региона

1 ноября
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%d0%b3%d0%be%d1%81 Госпремии Удмуртии в области науки и технологий получат 10 жителей региона

Глава Удмуртии Александр Бречалов подписал указ о присуждении Государственных премий УР в области науки и технологий. Документ опубликован 31 октября на сайте главы и правительства республики.

Вручение Государственных премий Удмуртской Республики состоится 3 ноября.

За переработку некондиционных урансодержащих материалов прошлых лет с получением закиси-окиси обедненного урана, пригодной для обогащения премию получат пятеро сотрудников АО «Чепецкий механический завод»:

Рустам Абашев, руководитель проекта по повышению ценности труда производственного персонала;

Елена Блохина, инженер-исследователь центральной научно-исследовательской лаборатории;

Алексей Караваев, технолог химико-металлургического цеха по производству урана;

Андрей Полянский, ведущий инженер-исследователь центральной научно-исследовательской лаборатории;

Андрей Мохов, ведущий инженер-технолог технологической службы.

За внедрение малоинвазивных операций в хирургической практике награды удостоены:

Аркадий Мальчиков, главврач БУЗ УР «ГКБ № 9 МЗ УР», доктор медицинских наук, профессор кафедры хирургических болезней, член-корреспондент Академии медико-технических наук РФ, заслуженный работник здравоохранения УР, заслуженный врач РФ;

Вячеслав Проничев, зав. кафедрой факультетской хирургии ФГБОУВО «ИГМА» МЗ РФ, доктор медицинских наук, профессор, заслуженный работник здравоохранения УР;

Вадим Коровкин, зав. хирургического отделения стационара — врач-хирург БУЗ УР «ГКБ № 9 МЗ УР», заслуженный работник здравоохранения УР;

Лилия Пименова, кандидат медицинских наук, доцент, заслуженный работник здравоохранения УР;

Тамара Малкова, врач-анестезиолог-реаниматолог отделения анестезиологии-реанимации стационара БУЗ УР «ГКБ № 9 МЗ УР».

Фото: Пресс-служба главы и правительства УР

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