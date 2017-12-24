Парк обновляется. Удмуртия получит новые школьные автобусы и автомобили «скорой помощи» в 2017 году Руководители образовательных учреждений Глазовского, Завьяловского, Малопургинского и Дебесского райо...

Светлянская школа – этапы пути В Светлянской средней школе Воткинского района 24 ноября отметили 125-летие со дня ее образования. ...

Все регионы в гости к нам С 11 по 13 декабря в Ижевске пройдет IX Международная научно-практическая конференция «Антропопрактик...