‒ Я понимаю по каким признакам можно определить, что твой ребенок состоит в переписке с модератором подобной группы, знаю, как можно вовремя заметить, что сын пристрастился к вредным привычкам, но что с этим делать дальше: запретить компьютер, закрыть дома, наказать? Подросток замкнется в себе или будет продолжать общение в той же «группе смерти» назло родителям. Тогда я понял, что взрослых нужно обучать четкому алгоритму действий в таких экстремальных ситуациях: что делать, куда звонить, как спасать, - пояснил причины своей обеспокоенности Григорий Глухов.
В результате у него родилась мысль написать концепцию нового партийного проекта. Название «Школа грамотного родителя» было выбрано по аналогии с одним из наиболее популярных и успешных проектов «Единой России», который направлен на просвещение граждан в жилищных вопросах.
По совету пресс-секретаря удмуртского регионального отделения партии «Единая Россия» Веры Кожевниковой, Григорий Глухов обратился с идеей проекта к представителю Удмуртии в Государственной Думе России Андрею Исаеву, который проводил прием граждан в ходе очередной региональной депутатской недели.
‒ Андрею Константиновичу понравилась моя идея, и он пообещал обсудить ее в профильном комитете Думы. И вот 22 декабря из нижней палаты российского парламента пришло письмо, из которого я узнал о том, что предложенный мною проект стал частью федерального партийного проекта «Единой России» «Крепкая семья». Для меня это было большой неожиданностью и новой ответственностью. Надеюсь, что в ближайшее время я узнаю, как именно будет реализовываться проект «Школа грамотного родителя» и как лично я смогу принять в нем участие. Это мой первый опыт участия, что называется, в реальной политике и он оказался очень интересным и успешным. Надеюсь, что создание такой школы для родителей спасет не одну детскую жизнь и поможет взрослым и подросткам научиться понимать и слышать друг друга, - сообщил Григорий Глухов.
Первый заместитель Председателя Госдумы РФ по вопросам семьи, женщин и детей, координатор партпроекта «Крепкая семья« Ольга Окунева в своем письме выразила благодарность Григорию Глухову.
‒ Благодарим Вас за предложения, неравнодушие и высказанную позицию. Искренне надеемся, что Вы будете активным участником реализации направления «Школа грамотного родителя» в Удмуртской республике, - говорится в послании.
В письме также сообщается, что координатором нового направления на федеральном уровне будет председатель научно-координационного совета РАО по вопросам семьи и детства, академик Артур Реан.
Запуск проекта намечен на первую половину 2018 года.
Комментарии
Написать комментарий
Можно войти через аккаунт Удмуртской правды или соц. сети
Если вы не зарегистрированы на нашем сайте и у вас нет профиля в соц. сетях, зарегистрируйтесь , это займёт пару секунд, после чего вы сможете оставить комментарий.