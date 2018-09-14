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Госдума приняла в первом чтении президентский законопроект о защите людей предпенсионного возраста

14 сентября
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Рассматриваемый в Госдуме президентский законопроект, которым устанавливается уголовная ответственность за необоснованный отказ в приеме на работу или необоснованное увольнение лица по мотивам достижения им предпенсионного возраста, призван изменить отношение работодателей к сотрудникам старшего возраста. Об этом заявил первый заместитель руководителя фракции «Единой России» Андрей Исаев в ходе рассмотрения Госдумой законопроекта в первом чтении 13 сентября.

1 Госдума приняла в первом чтении президентский законопроект о защите людей предпенсионного возраста

«Кроме изменений параметров пенсионной системы, мы сегодня рассматриваем и поправки в Трудовой кодекс, в закон «О занятости населения», в Бюджетный кодекс, в Налоговый кодекс и 102-ю Конвенцию Международной организации труда. К этому пакету относятся и предложенные Президентом изменения в Уголовный кодекс», - отметил Исаев.

По словам парламентария, ограничиваться только административной ответственностью за дискриминацию работников старшего возраста законодатели не намерены. «Данный законопроект превращает дискриминацию работника по возрасту в преступление», – подчеркнул Исаев.

Он обратил внимание на то, что в большинстве случаев будет работать именно административная ответственность, а уголовная – применяться в «наиболее вопиющих, циничных случаях». «Необходимо доказать умысел, когда работодатель или лицо, заключающее договор, нарушили права человека, руководствуясь именно тем, что он вступил в предпенсионный возраст. Мы ставим по этому поводу железное табу», – подчеркнул он.

Также депутат постарался развеять опасения, что введение уголовной ответственности станет причиной коррупции, давления на бизнес и увольнения людей в гораздо более раннем возрасте, ведь к ответственности будет привлекаться именно то лицо, которое принимает решение.

По словам Исаева, необоснованный отказ при приеме на работу – достаточно доказуемая вещь. «Недавно мы запретили указывать ограничения по возрасту в объявлениях о приеме на работу и установили за это административный штраф. Человек пришел устраиваться на работу, он полностью соответствует всем критериям, имеет квалификацию, диплом, но ему отказывают по причине предпенсионного возраста. Это и будет необоснованный отказ в приеме на работу», – пояснил Исаев.

Первый замруководителя фракции подчеркнул, что общество должно в условиях повышения пенсионного возраста перестроить свое отношение к тем, кто раньше считался практически предпенсионерами. «Государство в переходный период берет под защиту определенную категорию, как в свое время взяло под защиту беременных женщин и молодых матерей, потому что была проблема с их увольнениями с работы и с их непринятием на работу. Президент предложил нам именно это решение. «Единая Россия» единогласно проголосует в поддержку предложения Президента», - заключил Исаев.

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Автор статьи

Пресс-служба Удмуртского регионального отделения партии "Единая Россия" Все материалы этого автора

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