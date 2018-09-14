Знак «Инвалид»: новый порядок выдачи и использования **До недавнего времени знак «Инвалид» предназначался для автомобиля, на котором ездит человек с инвал...

День оружейников: родом из Ижевска Ежегодно 19 сентября в России отмечается профессиональный праздник - День оружейника. Он был установл...

Бюро декоративных покрытий. Современные краски помогают непрофессионалам создавать шедевры **Материалы для художественных мастер–классов и других публичных проектов фестиваля «Ижевск. ДА» пред...