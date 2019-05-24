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Госдума на следующей неделе рассмотрит закон о компенсации ипотечных кредитов многодетным семьям

23 мая
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Об этом сообщил Вячеслав Володин, председатель Госдумы РФ.

%d0%b8%d0%bf%d0%be%d1%82%d0%b5%d0%ba%d0%b0 Госдума на следующей неделе рассмотрит закон о компенсации ипотечных кредитов многодетным семьям

Совет Государственной Думы на заседании 22 мая, направил в рассылку законопроект о компенсации ипотечных кредитов многодетным семьям, где родился третий или последующие дети. По словам Председателя Государственной Думы Вячеслава Володина, «проект закона, внесенный всеми фракциями Государственной Думы и коллегами из Совета Федерации, направлен на реализацию Послания Президента РФ Владимира Владимировича Путина. Сегодня Совет Госдумы принял решение направить его в рассылку, и уже на следующей неделе, 28 мая, мы планируем рассмотреть этот законопроект в первом чтении, 29 мая – во втором и 30 мая – принять закон», - сказал он.

Вячеслав Володин напомнил, что «главой государства поставлена задача, чтобы семьи, где родился третий или последующие дети, получили дополнительно 450 тыс. рублей для погашения ипотечного кредита».

«Важно максимально оперативно принять данный законопроект, поскольку он будет иметь обратную силу - с 1 января 2019 года. Это позволит получить компенсацию тем многодетным семьям, в которых ребенок родился в этом году», - подчеркнул Вячеслав Володин.

Фото: Pixabay

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