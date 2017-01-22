В эти дни в Москве проходит XVI Съезд партии «Единой России». Во время работы тематических секций Съезда депутаты, представители общественных организаций, бизнеса и контролирующих органов обсудили вопрос снижения препятствий и барьеров, которые не дают отечественным сельхозтоваропроизводителям возможности реализовывать свои товары на полках крупных торговых сетей. Об этом рассказал один из модераторов площадки - первый замруководителя фракции «Единой России» в Государственной Думе РФ Андрей Исаев.
«Если государственный аппарат не будет работать качественно, если он не будет бороться с монополией, то в этом случае все благие пожелания и даже законы не будут работать», - цитирует депутата пресс-служба партии «Единая Россия».
Он также рассказал, что во время работы тематической площадки XVI Съезда под названием «Качество государства» вопросы монопольного положения некоторых торговых сетей партийцы обсудили с руководителем Федеральной антимонопольной службы России Игорем Артемьевым.
«У нас есть целый ряд конкретных договоренностей. Мы будем двигаться на пути усиления позиций отечественных товаропроизводителей, в первую очередь, производителей сельскохозяйственной продукции, агропромышленного комплекса, для того, чтобы вот эти возникающие проблемы снять», - пояснил Исаев.
Фото: shopping-trip.ru
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