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Госавтоинспекция рекомендует водителям исключить из маршрутов движения улицу Холмогорова

10 ноября
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Wp 20171109 009 Госавтоинспекция рекомендует водителям исключить из маршрутов движения улицу Холмогорова

Сотрудники Госавтоинспекции МВД по Удмуртии обеспечивают беспрепятственный проезд специального транспорта экстренных служб к месту проведения аварийно-спасательных работ на месте обрушения подъезда жилого дома на улице Удмуртской в городе Ижевске, сообщает Первый отдел Управления ГИБДД по УР.

При получении информации к месту происшествия незамедлительно направили наряды дорожно-патрульной службы, приняли меры к организации проезда автотранспорта экстренных служб.

К мероприятиям привлекли более 90 сотрудников, которые несут службу в круглосуточном режиме.

На путях объезда осуществляется регулирование дорожного движения.

Госавтоинспекция МВД по Удмуртии рекомендует водителям исключить из маршрутов движения улицу Холмогорова, в связи с интенсивным движением.

Также временно закрыто движение всех видов транспорта по улице 10 лет Октября на участке от улицы Удмуртская до улицы Пушкинская, и по правому ряду улицы Удмуртская на участке от улицы Холмогорова до улицы 10 лет Октября.

Фото: ГИБДД МВД по УР

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