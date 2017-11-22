Сотрудники Госавтоинспекции МВД по Удмуртии обеспечивают беспрепятственный проезд специального транспорта экстренных служб к месту проведения аварийно-спасательных работ на месте обрушения подъезда жилого дома на улице Удмуртской в городе Ижевске, сообщает Первый отдел Управления ГИБДД по УР.
При получении информации к месту происшествия незамедлительно направили наряды дорожно-патрульной службы, приняли меры к организации проезда автотранспорта экстренных служб.
К мероприятиям привлекли более 90 сотрудников, которые несут службу в круглосуточном режиме.
На путях объезда осуществляется регулирование дорожного движения.
Госавтоинспекция МВД по Удмуртии рекомендует водителям исключить из маршрутов движения улицу Холмогорова, в связи с интенсивным движением.
Также временно закрыто движение всех видов транспорта по улице 10 лет Октября на участке от улицы Удмуртская до улицы Пушкинская, и по правому ряду улицы Удмуртская на участке от улицы Холмогорова до улицы 10 лет Октября.
Фото: ГИБДД МВД по УР
Комментарии
Написать комментарий
Можно войти через аккаунт Удмуртской правды или соц. сети
Если вы не зарегистрированы на нашем сайте и у вас нет профиля в соц. сетях, зарегистрируйтесь , это займёт пару секунд, после чего вы сможете оставить комментарий.