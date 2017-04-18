Управление ГИБДД Удмуртии обращается с просьбой оказать содействие в расследовании дорожно-транспортных происшествий.
7 февраля 2017 года, около 20 часов 45 минут, на проезжей части улицы Удмуртская, напротив дома №304 города Ижевска, водитель автомобиля "HYUNDAI SOLARIS" совершил столкновение с автомобилем "FORD FOCUS".
7 апреля 2017 года, около 20 часов 30 минут, на проезжей части дороги улицы Славянское шоссе, напротив здания 0/18 города Ижевска, водитель автомобиля "NISSAN" совершил столкновение с автомобилем "ВАЗ-21124".
Очевидцев данных дорожно-транспортных происшествий просят позвонить в следственный отдел по расследованию ДТП по тел. 416-084.
1 отдел Управления ГИБДД МВД по Удмуртской Республике
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